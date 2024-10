Innovazione in Chirurgia Vascolare al Mazzini di Teramo: corretto triplo aneurisma con una tecnica mini-invasiva

La didattica innovativa e la tecnologia digitale dentale al centro del IV Convegno Nazionale Scuole di Odontotecnica, tenutosi a Palermo nei giorni 24-26 ottobre 2024 presso la Sala conferenze dell’IIS “Ascione”, al quale ha preso parte anche l’Istituto Professionale “Marino”.

TERAMO – L’Istituto Professionale “Marino” ha partecipato con la dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati e i docenti Chiara Cipolletti e Andrea Valloni al IV Convegno Nazionale Scuole di Odontotecnica, apportando un contributo significativo soprattutto nella riflessione della sperimentazione del Diploma quadriennale” seguito dall’Istituto Tecnico Superiore (ITS).

Nell’ambito della Rete Nazionale Istituti Professionali Odontotecnici (RENAIPO), infatti, ben si è centrata l’esigenza di implementare le competenze professionali del settore di studi, in generale tecnologico e, in particolare, in quello professionale odontotecnico. Gli studenti, frequentando un quadriennale, andrebbero incontro ai seguenti alti benefici formativi: CLIL a partire dal primo anno con la declinazione in inglese di una disciplina professionalizzante, PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) dal secondo anno e lezioni su piattaforme formative specifiche e condivise con esperti del mondo del lavoro che consentono di individuare le esigenze formative al fine di una migliore spendibilità del diploma da parte degli studenti. L’orario non varia: un solo rientro come avviene attualmente, due settimane di PCTO orientativo e formativo all’inizio di settembre e a metà giugno e tante esperienze di internazionalizzazione per gli studenti con fondi specifici del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Diplomati in 4 anni di certo porterebbe con sé la grande possibilità di allinearsi con i tempi dettati dai format europei che vedono gli studenti entrare nel mondo ITS, universitario o lavorativo con un anno di anticipo. Le ore del quinto anno verrebbero riversate in “codocenze” nell’arco del quadriennio, offrendo agli allievi veri e concreti momenti di interdisciplinarità condivisa tra insegnamenti di base e specifici.

Il Convegno ha, inoltre, dato la possibilità ai docenti e ai dirigenti scolastici presenti e arrivati da tutta Italia di confrontarsi fattivamente con l’intera filiera lavorativa dell’Odontotecnico attraverso aziende leader nazionali e transazionali e comparti di settore.

«La sintesi del Convegno è che la professione dell’Odontotecnico è spendibile più che mai, soprattutto con l’acquisizione di competenze digitali che stanno sempre più affinando le strategie medicali. All’Istituto “Marino” di Teramo ricordiamo l’allestimento concluso e in piena attività di un laboratorio all’avanguardia con sistemi CAD/CAM digitali per facilitare negli studenti l’apprendimento delle tecniche innovative di cure dentali. Il mio ringraziamento va a tutti i docenti e al personale ATA che quotidianamente stanno facendo crescere ed innovare la struttura formativa del settore di studi “Odontotecnico” di Teramo», questa la riflessione della dirigente scolastica Fatigati.