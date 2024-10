Masci: «G7 e B7 portano Pescara sotto i riflettori a livello mondiale»

Il primo cittadino di Pescara Carlo Masci gongola per il G7 e il B7, che riunisce le organizzazioni imprenditoriali dei 7 grandi: «“La città trarrà enormi benefici da questi incontri internazionali, che metteranno in luce il suo potenziale culturale, economico e strategico».

PESCARA – Il sindaco Masci è più che felice di ospitare il G7 ed il B7. I due eventi internazionali hanno portato la città all’attenzione dei media internazionali ed il primo cittadino spera di trarre beneficio da questa visibilità.

Il Sindaco ha accolto numerosi giornalisti internazionali, 150 quelli ospitati nel media center all’interno dell’Auditorium Flaiano, per un tour che ha incluso luoghi emblematici come l’Aurum, il lungomare, e la Nave di Cascella.

Durante il tour, i giornalisti hanno avuto l’opportunità di visitare il Museo delle Genti d’Abruzzo e la Casa natale di Gabriele d’Annunzio, culminando con un buffet curato da Bongè Catering.

In seguito, il Sindaco Masci si è recato a Palazzo di Città per accogliere, insieme al Prefetto della Provincia di Pescara, Flavio Ferdani, il Vicepremier Antonio Tajani e la Presidente del B7, Emma Marcegaglia, in occasione della cerimonia di apertura del B7, che a Pescara ha scelto come location la Sala Consiliare del Comune. Il B7, che riunisce le organizzazioni imprenditoriali dei Paesi del G7, è un’importante piattaforma di dialogo tra imprese e istituzioni, e la presenza di figure di spicco come Tajani e Marcegaglia testimonia la rilevanza dell’evento che va ben oltre i confini locali e nazionali. «È un grande orgoglio per Pescara ospitare sia il G7 sia il B7, due eventi che porteranno la nostra città sotto i riflettori non solo a livello nazionale ma anche mondiale», ha dichiarato il Sindaco Masci. E d’altronde è sufficiente notare il grande risalto dei media per questi appuntamenti. «La città trarrà enormi benefici da questi incontri internazionali, che metteranno in luce il suo potenziale culturale, economico e strategico – dice Masci. Questa duplice vetrina rappresenta un’opportunità unica per Pescara, che si afferma come una città dinamica e proiettata verso il futuro, pronta ad accogliere sfide globali e a rafforzare il proprio ruolo nel panorama internazionale». A Marcegaglia il sindaco ha consegnato una box ricordo di Pescara contenente una riproduzione dell’Aurum in 3D, gli spaghetti De Cecco e i parrozzini di D’Amico.

«Ringrazio il vice presidente Tajani per il grande lavoro che sta portando avanti, seguendo in prima persona le crisi mondiali. Con il G7, che con il Presidente del Consiglio dei Ministri sta portando in tutta Italia, sta dando importanza ai territori il che rappresenta l’interesse concreto del Governo nei confronti delle regioni, delle province e dei i comuni. Un ringraziamento va a Confindustria Medio Adriatico per aver portato questa iniziativa, il B7, a Pescara. Oggi nella nostra città, si parlerà di cooperazione internazionale e di pace: è un messaggio di attenzione verso i popoli che soffrono. I Paesi più sviluppati ricevono richieste d’aiuto dai Paesi in difficoltà e queste iniziative sono un volano per lavorare insieme e dare, concretamente, un sostegno alle popolazioni che necessitano di aiuti. Voglio chiudere il mio saluto, citando Giuseppe Ungaretti, che nel 1953, sulla rivista “La civiltà della macchine” edito da Leonardo Sinisgalli, ha scritto: ‘La rivista che inizia con questo numero le sue pubblicazioni, e che tu dirigi, si propone di richiamare l’attenzione dei lettori anche sulle facoltà strabilianti d’innovamento estetico della macchina. Vorrei anche che essa richiamasse l’attenzione su un altro ordine di problemi: i problemi legati all’aspirazione umana di giustizia e di libertà. Come farà l’uomo per non essere disumanizzato dalla macchina, per dominarla, per renderla moralmente arma di progresso?’ Un interrogativo che Ungaretti lanciava parlando della macchina a quattro ruote ma che calza perfettamente con il tema di oggi e cioè quello dell’Intelligenza Artificiale».