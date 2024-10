Merce contraffatta dalla Puglia all’Abruzzo: sequestrati 320 mila articoli

Le fiamme gialle hanno stroncato un traffico di merce contraffatta che partiva dalla Puglia si riversava nei negozi d’Abruzzo: migliaia di prodotti non sicuri sequestrati a Bari e Pescara.

PESCARA – Migliaia di prodotti non in regola, soprattutto apparecchi elettrici, elettronici, accessori per la telefonia e cover, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Bari e Pescara. 320 mila in tutto gli articoli sequestrati in negozi e nel magazzino da dove la merce proveniva. Le fiamme gialle infatti, hanno ricostruito la filiera della merce contraffatta che dalla Puglia arrivava in Abruzzo.

Il fornitore aveva la sua base a Bari. Qui gli investigatori sono arrivati in seguito ad alcuni controlli effettuati lo scorso mese nel capoluogo abruzzese. In alcuni negozi, gestiti sia da italiani che da stranieri, i finanzieri hanno trovato sugli scaffali e nelle vetrine gli articoli non conformi. 305 mila i prodotti sequestrati in questa prima fase, tra articoli di bigiotteria, cover e portachiavi contraffatti, per un valore di oltre 130 mila euro.

Approfondendo le indagini sulla documentazione contabile rinvenuta negli esercizi controllati, gli inquirenti sono arrivati nel capannone da dove partiva la merce. Qui è avvenuto il sequestro penale di altri 13.000 articoli tra prodotti elettrici ed elettronici e portachiavi contraffatti per un valore sul mercato di oltre 53.000 euro, oltre ad un sequestro amministrativo di altri 3.500 articoli elettrici ed elettronici per un valore di 6.800 euro. Il titolare è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Bari e segnalato alla Camera di Commercio di Bari.