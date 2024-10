Rissa col coltello in piazza Roma a Giulianova: 3 fermati

Tra due persone è scoppiata una rissa a Giulianova, al culmine della quale una delle due ha estratto un coltello a serramanico. Ad avere la peggio una terza persona, che ha tentato di disarmarlo: ha riportato una ferita ad una mano.

TERAMO – Ieri, martedì 22 ottobre, i Carabinieri delle stazioni di Giulianova e Mosciano Sant’Angelo ed il personale del Nor, sono intervenuti in Piazza Roma a Giulianova per sedare una rissa, durante la quale era spuntato anche un coltello. Tre i fermati.

Tra due di essi è scoppiato un violenta lite, per futili motivi. uno dei due ha estratto un coltello, ma a rimetterci è stato il terzo, che ha cercato di disarmarlo. E’ stato raggiunto da un fendente ad una mano ed ha riportato ferite medicate sul posto dai sanitari del Pronto Soccorso di Giulianova.

Il coltello è stato posto in sequestro e la posizione dei tre è al vaglio dei militari che stanno raccogliendo utili elementi come le testimonianze dei presenti, o le immagini riprese dalle videocamere installate in zona, da poter fornire all’Autorità Giudiziaria.