Si è concluso il G7 Sviluppo a Pescara, Tajani: «per la prima volta Israele, Palestina e Libano seduti allo stesso tavolo»

Tajani spende parole al miele per Pescara dopo l’organizzazione del G7: «Organizzazione perfetta, tutti sono rimasti colpiti. In questi giorni ha mostrato al mondo le sue capacità e le sue bellezze: è una grande città».

PESCARA – Dopo la conferenza stampa di chiusura dei lavori del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e il disvelamento di una targa commemorativa al Comune, si è ufficialmente chiusa la tre giorni di lavori del G7 sviluppo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è presentato soddisfatto al media centre allestito presso l’auditorium Flaiano: « Ringrazio sindaco e Regione per l’organizzazione impeccabile di questo evento».

Il ministro traccia un bilancio positivo: «queste tre giornate hanno fatto accendere i riflettori sul ruolo dell’Italia durante la presidenza del G7. Avere qui a Pescara rappresentanti israeliani, palestinesi e libanesi che discutono di come poter alleviare le sofferenze delle popolazioni sia in Libano che a Gaza fa ben capire la centralità del nostro Paese nei discorsi internazionali. Non è accaduto da nessun altra parte».

Il ministro rilancia l’impegno dell’Italia dal punto di vista degli aiuti umanitari: «Abbiamo già consegnato diverse tonnellate di generi alimentari e continueremo a farlo. Domani partiranno da Genova 15 tir carichi di beni sanitari ed alimentari diretti a Gaza. I mezzi poi rimarranno in quella zona, a disposizione delle organizzazioni umanitarie».

Molto si è discusso di Africa: «Abbiamo affrontato il problema della saluta e della maternità infantile nel continente africano. Questa mattina ho avuto un incontro con Josè Manuel Barroso (già presidente del Portogallo e della Commissione Europea, attuale presidente della Gavi, alleanza globale per le vaccinazioni, ndr) al quale hanno partecipato le principali imprese italiane del settore sanitario e farmaceutico. Tutti abbiamo concordato sull’esigenza di sviluppare una strategia per l’Africa che possa dare impulso alle campagne vaccinali e che possa permettere la produzione di vaccini direttamente in loco».

Immancabilmente, il discorso verte spesso sulle crisi internazionali in atto: «Continuiamo a lavorare per il cessate il fuoco a Gaza- afferma Tajani, che però ammette – si può raggiungere solo con la liberazione degli ostaggi e con la fuoriuscita di Hamas dalla zona. Non vedo alternative. La nostra posizione rimane la stessa: due popoli in due nazioni. Non possiamo non ammettere la centralità di Israele per la stabilità del Medio Oriente, però non possiamo nemmeno non sostenere il riconoscimento internazionale della Palestina».

Anche il conflitto in Ucraina resta al centro dei pensieri del ministro: «Ho sempre detto che noi, pur sostenendo la difesa dell’Ucraina, non siamo in guerra con la Russia. Certo, se fosse confermato che truppe nordcoreane sarebbero pronte ad entrare nel Paese per sostenere gli aggressori, la soluzione diventerebbe ancor più preoccupante. Noi continuiamo a impegnarci per evitare un allargamento del conflitto».

Un pensiero alle proteste contro l’evento: «Chi critica il G7 lo fa senza capire granché di quello che succede qua. Abbiamo parlato soltanto di aiuti umanitari e di come aiutare la popolazione civile. Nessuno ha portato allo stesso tavolo israeliani, palestinesi e libanesi. Dire che questo è stato un G7 inutile, come ho letto da qualche parte, è semplicemente falso».

Infine, un pensiero alla città: «Tutti sono rimasti entusiasti dell’accoglienza ricevuta. Tutti sono rimasti colpiti dalla visita della città, dai prodotti culinari che abbiamo fatto assaggiare ai nostri ospiti e dalla gente. Rimarrà nelle documentazioni ufficiali lo “spirito di Pescara”. Tutto il mondo sta parlando di questa città. E’ stato un grande evento che ha permesso a Pescara di mostrare le sue capacità organizzative, le sue bellezze ed il suo mare. Avere ospitato eventi internazionali di questa portata, fanno di Pescara una grande città».

Tajani ha chiuso la conferenza stampa del G7 di Pescara con un battuta: «Ringrazio ancora la città per la perfetta organizzazione. C’era pure il gelato al punto stampa, che rappresenta di sicuro un inedito».