Silvi, bimbo di 4 anni caduto dal balcone, indagini in corso

Nonostante il volo, il bimbo di 4 anni caduto dal balcone del primo piano di un palazzina di Silvi Marina non si trova in pericolo di vita.

TERAMO – E’ stato immediatamente soccorso da alcuni vicini che hanno assistito alla scena e che hanno chiamato i soccorsi. Trasferito d’urgenza in ospedale a Pescara, il bimbo caduto dal balcone di una casa al primo piano, a Silvi Marina, è ora ricoverato presso il reparto Pediatrico. Non si trova in pericolo di vita, fotunatamente.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, in via Fratelli Bandiera. Le cause della caduta del piccolo sono attualmente al vaglio. Al momento non è chiara la dinamica dell’accaduto, nè chi fosse presente in casa in quel momento, ma si sa che il bimbo è precipitato sul lastricato dell’atrio condominiale.

Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo e la pm Colica ha assunto la direzione delle indagini.