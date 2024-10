Trovano una carta di credito a Teramo, fanno un prelievo a Torricella Sicura: denunciate

La presidente Isabel Marchegiani biasima «l’esclusione di una figura femminile all’interno del CDA rappresenta certamente una vera e propria violazione del principio di parità di genere».

TERAMO – In merito alla composizione del nuovo direttivo dell’Ente Porto di Giulianova, la CPO del comune di Martinsicuro esprime il proprio dissenso, manifestando piena solidarietà a quanto già eccepito dalla CPO del comune di Giulianova.

«Sono molto amareggiata per la notizia appresa relativamente al riassetto dell’Ente Porto di Giulianova che non vede figurare nessuna donna al suo interno». Le parole della Presidente della CPO di Martinsicuro Isabel Marchegiani in merito alla composizione del nuovo direttivo dell’Ente Porto di Giulianova. «L’esclusione di una figura femminile all’interno del CDA rappresenta certamente una vera e propria violazione del principio di parità di genere, in spregio alla Legge Golfo-Mosca che ha introdotto un meccanismo volto a rendere più equilibrata la rappresentanza dei generi all’interno degli organi collegiali delle società a partecipazione pubblica, oltre che una grave involuzione da ogni punto di vista. Si auspica, pertanto, che le leggi che faticosamente vengono emanate a tutela della parità di genere, non solo siano rispettate ma che in caso di violazione, vengano presi poi gli opportuni provvedimenti al fine di ripristinare gli equilibri venuti meno».