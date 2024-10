Ufficio postale di Martinsicuro, la replica di Poste Italiane: «lavori entro 3 settimane»

Poste Italiane precisa che il ritardo dell’avvio dei lavori è stato provocato dagli ingenti danni provocati dall’ordigno che ha fatto saltare il bancomat e che l’ufficio temporaneo installato a Martinsicuro, pur essendo una soluzione di ripiego, garantisce tutti i servizi postali.

TERAMO – Il mancato avvio dei lavori all’ufficio postale a Martinsicuro ha provocato più di un brontolio tra i residenti, i quali si sono lamentati col sindaco, che a sua volta ha interpellato Poste Italiane. Ieri, con una nota, l’azienda si è scusata con i cittadini ed ha promesso che, pur garantendo tutti i servizi postali con soluzioni temporanee, l’ufficio tornerà attivo al più presto.

«In relazione alle notizie diffuse nei giorni scorsi sull’ufficio postale di Martinsicuro, Poste Italiane informa che prosegue secondo programma l’iter progettuale, normativo e autorizzativo propedeutico all’avvio degli interventi per il completo rifacimento della sede di via Piemonte. Allo stato attuale è possibile prevedere che l’assegnazione delle opere a una impresa appaltatrice e il conseguente inizio dei lavori avverranno entro due o tre settimane.

Poste Italiane, come già comunicato in precedenti occasioni, intende precisare come tale situazione sia conseguenza degli ingenti danni provocati dall’evento criminoso che ha reso inagibile l’ufficio postale di via Piemonte.

Per garantire la continuità dei servizi, l’Azienda ha provveduto ad allestire un ufficio postale temporaneo all’interno di un prefabbricato modulare, posizionato nel parcheggio “San Francesco” nell’area individuata di concerto con l’amministrazione comunale. La sede temporanea è inoltre dotata di una sala consulenza e di un ATM Postamat per il prelievo automatico di contanti e per numerose altre operazioni compreso il pagamento dei bollettini.

Oltre all’ufficio postale provvisorio e alle molteplici possibilità di fruizione dei servizi e dei prodotti aziendali attraverso il sito www.poste.it e le numerose app aziendali ufficiali, per tutti coloro che preferiscono effettuare le operazioni postali a sportello, Poste Italiane ricorda come a distanze oggettivamente non proibitive sono disponibili diversi uffici postali.

Il più vicino è il secondo ufficio postale del comune di Martinsicuro: Villa Rosa, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35 e dotato di ATM Postamat. Gli altri due, entrambi aperti con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35, sono Porto d’Ascoli (piazza Emanuela Setti Carraro) e Alba Adriatica (via Risorgimento).

Inoltre, una ulteriore alternativa utile è rappresentata dalla rete “Punto Poste” ovvero una molteplicità di esercizi come, ad esempio, le tabaccherie presso le quali è possibile effettuare molti servizi di Poste Italiane compreso il ritiro degli acquisti online e la consegna di eventuali resi. Gli indirizzi dei “punto Poste” ricadenti nel comune di Martinsicuro sono facilmente consultabili sul sito poste.it.

Poste Italiane è consapevole che tali misure temporanee possono comportare dei disagi, soprattutto se messe a confronto con la condizione di normalità precedente; tuttavia, le soluzioni messe in campo non potevano oggettivamente prescindere dall’essere al contempo attuabili in tempi veloci e sostenibili da una molteplicità di punti di vista.

Poste Italiane, scusandosi con i cittadini di Martinsicuro, assicura comunque il massimo impegno al fine di ottimizzare le tempistiche utili a riportare il tradizionale punto di riferimento aziendale di via Piemonte.

L’Azienda, infine, precisa che sia il personale tecnico dell’azienda sia il presidio di relazioni istituzionali territoriali sono stati e sono in costante contatto con gli uffici tecnici e l’amministrazione del Comune di Martinsicuro».