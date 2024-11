5 fogli di via e 7 avvisi orali per gli anarchici di Giulianova

Le misure di prevenzione riguardano l’occupazione di una struttura dell’Istituto Castorani e la manifestazione di fronte al Municipio, nella quale vennero minacciati sindaco e membri del amministrazione e venne imbrattato l’edificio, tra la fine di settembre e l’inizio d’ottobre.

TERAMO – Il Questore non fa sconti agli anarchici per i fatti avvenuti tra fine settembre e inizio ottobre scorsi: 5 fogli di via dal Comune di Giulianova, per periodi da 1 e 3 anni, e 7 avvisi orali.

Le misure di prevenzione arrivano in seguito all’occupazione di un’area di proprietà dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Teramo, in uso all’Istituto Castorani, ente che si occupa dell’accoglienza e presa in carico di minori privi di assistenza familiare e di fornire assistenza alle famiglie in difficoltà «dopo aver arbitrariamente aperto il cancello d’ingresso chiuso con catena e lucchetto, provocando peraltro il legittimo reclamo della proprietà che, nei giorni successivi, si è resa promotrice di una manifestazione di protesta al fine di rientrare in possesso della struttura».

Nei giorni precedenti alcuni esponenti anarchici si sono resi responsabili di imbrattamento, danneggiamento e minaccia nei confronti di esponenti dell’amministrazione comunale di Giulianova e soprattutto del primo cittadino, in occasione di una manifestazione avvenuta di fronte al Municipio di Giulianova.

Per questi fatti 13 persone sono state denunciate per il reato di invasione di terreni e edifici, nella forma aggravata, poiché relativa ad aree destinate ad uso pubblico, e 2 persone per minaccia grave nei confronti del Sindaco di Giulianova. Il Questore di Teramo ha emesso le misure nei confronti dei denunciati «poiché, con le loro condotte antigiuridiche, hanno commesso fatti criminosi la cui offensività sociale, proiettata verso beni giuridici individuali e personali, ha qualificato una deriva antisociale ed extrapolitica, a svantaggio della preservazione dell’ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni necessarie alla serena e pacifica convivenza sociale».