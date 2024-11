annullo filatelico di poste italiane per il iv memorial nino torquati

Durante la notte di Halloween gli agenti della Polizia di Teramo hanno eseguito verifiche in borghese nei locali ed hanno scoperto un bar che vendeva alcol ai minori e che è risultato oltretutto sprovvisto delle autorizzazioni comunali: sanzioni e provvedimento di chiusura.

TERAMO – Per contrastare l’allarmante fenomeno dell’abuso di alcol tra i minori, la Questura di Teramo ha avviato una serie di controlli rafforzati nei luoghi d’aggregazione più frequentati. In tale contesto, nella notte di Halloween, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno eseguito controlli in borghese in alcuni esercizi pubblici ed hanno scoperto un bar nel centro di Teramo che non si faceva problema a vendere alcol ai minori e che oltretutto era sprovvisto delle autorizzazioni comunali necessarie.

I gestori del locale servivano cocktail ed alcolici a giovani e giovanissimi, ai quali non veniva chiesto di esibire la carta d’identità. Successivamente, alcuni ragazzi hanno confermato di aver consumati alcolici sul posto, alla presenza dei loro genitori.

Per le violazioni riscontrate sono previste sanzioni amministrative per un ammontare fino a ventimila euro.

La Questura di Teramo ha provveduto a comunicare al Comune di Teramo la carenza del titolo autorizzatorio, ai fini dell’adozione del provvedimento di chiusura dell’attività abusivamente esercitata.