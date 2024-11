Il giovane è stato fermato con oltre 500 grammi di hashish e più di 3.500 euro. I Carabinieri lo tenevano d’occhio dopo una segnalazione.

TERAMO – Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato e tradotto presso il Centro di Prima Accoglienza di L’Aquila, dopo essere stato arrestato per spaccio. Il ragazzo aveva con sé diversi panetti di hashish e una discreta somma in contanti, oltre al necessario per pesare e confezionare le dosi.

I Carabinieri avevano ricevuto una soffiata secondo la quale il giovane si era recentemente procurato un ingente quantitativo di hashish, destinato al mercato locale, in particolare ai suoi coetanei.

Il ragazzo è stato fermato in un parco nella serata di domenica 3 novembre. Da subito ha mostrato segni di nervosismo. Dalla perquisizione personale sono emersi di 580 grammi di hashish, suddivisa in 5 panetti da 100g e 30 dosi preconfezionate, 3.580 euro in banconote di piccolo taglio, 3 bilancini di precisione, materiale di confezionamento e 2 telefoni cellulari. Addosso aveva un solo panetto. Il resto era custodito in un borsello occultato poco distante dal punto in cui è stato fermato.

Il ragazzo di 16 anni arrestato a Teramo, terminate formalità di rito, è stato tradotto presso il C.P.A. di L’Aquila e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L’Aquila.