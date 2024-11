L’Ufficio Anagrafe di Villa Rosa non riaprirà: «costo insostenibile»

Il Partito Democratico esprime profondo rammarico: «il Sindaco e gli esponenti dell’Amministrazione e della maggioranza non hanno risposto alle esigenze dei cittadini».

TERAMO – La riapertura dell’Ufficio Anagrafe di Villa Rosa di Martinsicuro “non s’ha da fare”, almeno per il momento. La fumata nera è stata anticipata lo scorso 29 ottobre in un incontro pubblico al quale hanno preso parte il primo cittadino Massimo Vagnoni ed alcuni esponenti di maggioranza.

La notizia non è stata accolta con positività dal Partito Democratico, che ha più riprese caldeggiato la riapertura dell’ufficio ed ha anche organizzato una raccolta firma a sostegno dell’iniziativa. «Esprimiamo profonda delusione per l’esito dell’incontro presso il Centro Anziani di Villa Rosa in merito alla riapertura dell’ Ufficio Anagrafe – si legge in una nota – . La nostra iniziale soddisfazione, per il fatto di aver portato l’Amministrazione ad un incontro diretto con i residenti della nostra frazione, si è trasformata presto in un malcelato disappunto e in una totale delusione. Abbiamo purtroppo avuto modo di constatare che, nonostante la raccolta firme abbia certificato la rilevanza del problema da parte dei cittadini, il Sindaco e gli esponenti dell’Amministrazione e della maggioranza presenti, non abbiano dato nessuna risposta significativa. L’incontro si è limitato in una mera elencazione di motivi, peraltro simili a giustificazioni di carattere economico, per cui non è funzionale riaprire l’ufficio ” per due certificati a settimana” oppure ” dovremo programmare delle assunzioni e della formazione del personale “, “oggi con lo spid si possono richiedere certificati on line” ecc. e in ultimo, come motivo ostativo alla riapertura, un costo annuale “insostenibile” per le casse Comunali di circa 20 mila euro annue che, come ci risulta, siano meno della metà del costo delle luminarie natalizie previsto nell’ultima revisione di bilancio (43 Mila euro)».

La nota del PD conclude: «Vogliamo credere che questo incontro sia stato solo un passo falso e l’Amministrazione torni sui suoi passi. Come Partito Democratico continueremo la nostra azione politica sull’argomento per portare gli Amministratori su temi riguardanti i bisogni dei cittadini, soprattutto i più deboli e i più esposti, al fine di ripristinare quei servizi mancanti o soppressi che a poco a poco potrebbero portare al deterioramento, all’abbandono e all’incuria di quelle aree della nostra città, come la frazione di Villa Rosa che peraltro esprime nell’attuale Amministrazione comunale diversi Assessori che sembrano essersene dimenticati».