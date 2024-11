Retata contro la prostituzione a Montesilvano: 7 allontanamenti

Ai domiciliari anche un’altra persona, con precedenti specifici. Secondo le accuse, il Vigile del Fuoco avrebbe allestito un fiorente e ramificato traffico di cocaina, agendo con spregiudicatezza. In tre occasioni avrebbe spacciato perfino durante il turno di servizio.

PESCARA – Le indagini sono partite agli inizi di aprile e dopo mesi di appostamenti, pedinamenti e rilievi fotografici, sono scattati gli arresti. I Carabinieri della Compagnia di Penne hanno arrestato un Vigile del Fuoco per detenzione e traffico di stupefacenti, in particolare cocaina. Un suo cugino, un carabinieri in congedo, ed un conoscente, gravato da precedenti specifici, sono finiti ai domiciliari.

Le indagini, dirette dal Sostituto Procuratore della Procura di Pescara, Andrea Papalia, e condotte dall’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne, hanno portato alla luce un’attività di spaccio ben radicata. Le misure cautelari sono state disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara.

In base a quanto ricostruito dai Carabinieri di Penne, il Vigile del Fuoco arrestato per spaccio, agiva con sfrontatezza e spregiudicatezza, convinto di essere intoccabile. Almeno 18 le cessioni di stupefacente a lui contestate. In tre occasioni avrebbe venduto cocaina perfino durante i turni di servizio, ricevendo i clienti all’esterno della caserma . Di solito tuttavia, gestiva la sua attività presso la propria abitazione e o nell’azienda agricola che si trovava nelle vicinanze.

In qualche occasione, per la consegna della droga si è avvalso dell’aiuto di un cugino, il Carabiniere in congedo finito ai domiciliari. L’altra persona risucchiata dalle indagini invece, è un uomo con precedenti per spaccio, al quale il Vigile del Fuoco si è rivolto per l’acquisto di una «mezza chilata» di stupefacente. L’uomo si era imposto come punto di riferimento per numerosi assuntori di cocaina di Farindola, Montebello di Bertona e Penne.

Agli inizi di giugno, dopo un periodo di osservazione, i Carabinieri hanno arrestato il Vigile del Fuoco in flagranza di reato, dopo averlo sorpreso in possesso di sette dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per confezionamento ed oltre ventimila euro, posti sotto sequestro, poiché ritenuti essere frutto dell’attività di spaccio. Gli inquirenti hanno ottenuto anche i riscontri da parte di alcuni assuntori abituali.

Non tutti però hanno collaborato alle indagini, anzi, qualcuno ha fornito informazioni , in palese contrasto con le risultanze investigative emerse ed è stato denunciato di favoreggiamento. Proprio la grande preoccupazione venutasi a creare negli ambienti coinvolti dalle indagini ed i tentativi di sviarle, hanno portato al nome dell’operazione, “Acque Agitate”.

Il Vigile del Fuoco arrestato a Penne per spaccio di cocaina, dovrà rispondere anche di estorsione, dal momento che in un’occasione ha minacciato un assuntore, che aveva contratto con lui debiti di droga per 300 euro, paventando la possibilità di andare a raccontare i fatti ai genitori del ragazzo che, certamente, «gli avrebbero creduto perché indossava una divisa».