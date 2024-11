Smascherato falso cieco a Martinsicuro: ripreso in sella alla bicicletta

Un sessantenne di origine foggiana percepiva l’indennità dal 2017 su un conto corrente aperto a San Benedetto. Ad allertare la Guardia di Finanza, una segnalazione.

TERAMO – Circa 98 mila euro sono stati sequestrati, con finalità di confisca, ad un falso cieco residente a Martinsicuro. Le fiamme gialle hanno cominciato a tenere d’occhio i suoi movimenti in seguito ad una soffiata. L’uomo dal 2017 percepiva la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento.

I finanzieri hanno raccolto video e foto che provano che il sessantenne, riconosciuto cieco assoluto, fosse in grado di svolgere autonomamente e quotidianamente diverse attività del tutto impossibili per un non vedente, come camminare senza incertezze e in assenza di ausili di alcun genere, attraversare una strada trafficata, fare la spesa al supermercato da solo e, addirittura, in diverse occasioni, condurre per più chilometri la propria bicicletta, oltre ad aprirne e a chiuderne il lucchetto a combinazione numerica quando la posteggiava.

Le indagini nei suoi confronti sono partite in seguito ad una chiamata al 117. Il falso cieco scoperto a Martinsicuro è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche. Nei suoi confronti è stato proposto un sequestro preventivo per un importo pari all’indebito profitto e il danno erariale è stato segnalato alla Corte dei Conti.