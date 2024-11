Tanti visitatori al weekend culturale al Museo delle Armi di Martinsicuro

TERAMO – Un weekend di eventi di stampo culturale e legati alle tradizioni ha animato il Museo delle Armi di Martinsicuro, richiamando un folto pubblico, tra cui visitatori giunti anche da Nereto, Acquaviva, Centobuchi, Pescara, Tossicia e altri paesi limitrofi. Le tre giornate, tra il 9 e l’11 novembre, sono state un trionfo di partecipazione e apprezzamento, confermando il Museo delle Armi come punto di riferimento culturale per l’intera comunità.

Sabato 9 novembre il museo ha dedicato un annullo postale in memoria del suo fondatore “Nino Torquati”, giornata dedicata agli appassionati di filatelia e numismatica. La mostra, organizzata in collaborazione con il Circolo Filatelico Numismatico Limpha Perennis, ha visto l’esposizione di rarità filateliche e numismatiche, spaziando dai francobolli antichi dell’800 provenienti dagli antichi Stati italiani (Regno di Napoli, Lombardo-Veneto, Granducato di Toscana) alle lettere fasciste censurate, testimonianze storiche con timbri di verifica postale. Tra i pezzi di maggiore interesse, il pubblico ha potuto ammirare il Lombardo Nero, primo francobollo emesso in Italia nel 1850, e le prime marche da bollo dell’800 dello Stato Pontificio.

Accanto all’esposizione, il Circolo Filatelico ha organizzato una mostra-scambio, permettendo ai collezionisti di scambiare francobolli e monete antiche, rendendo l’evento interattivo e coinvolgente. Un sentito ringraziamento va a Emilia e Serena, rispettivamente responsabile e collaboratrice dello sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Giulianova, che hanno accolto i visitatori desiderosi di ottenere l’annullo speciale e acquistare francobolli e folder celebrativi, tra cui lo scudetto del Napoli, molto apprezzato da una nota collezionista.

Domenica 10 novembre il programma è continuato con una giornata dedicata all’olio d’oliva, grazie alla presenza di esperti del settore come il Dott. Lorenzo Cerretani, Vicepresidente dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Abruzzo, e la Dott.ssa Federica Flamminii, Ricercatrice in Scienze degli Alimenti presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Al termine della degustazione, il pubblico è stato deliziato dalle esibizioni liriche del tenore Samuele Lattanzi, della soprano Marica Bisogno e della pianista Sara Torquati, che hanno interpretato celebri arie della Bohème di Puccini, tra cui Che gelida manina, Mi chiamano Mimì, e l’intenso duetto O soave fanciulla. L’esibizione ha emozionato i presenti, che hanno mostrato grande apprezzamento per i talenti in scena.

Il weekend culturale al Museo delle Armi di si è concluso lunedì 11 novembre con un evento speciale per gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Martinsicuro e Villarosa. Le classi prime medie hanno partecipato a una giornata dedicata alla storia postale e alle vicende legate al Regno delle Due Sicilie. Concetto Benizi ha raccontato episodi storici accompagnato dalle letture del poeta Franco Cucco e dalle note del chitarrista Francesco Ranalli. Il momento più coinvolgente è stato curato da Giuliano Marsili, che ha posto domande ai ragazzi sulla loro eventuale passione per la collezione di francobolli e monete, regalando a ciascuno una moneta e dei francobolli come ricordo, con l’auspicio di trasmettere alle nuove generazioni l’amore per la filatelia e la numismatica, passioni ormai rare tra i giovani. A tutto si è aggiunta una mini-mostra di opere pittoriche di Loredana Tosi in arte Lorelay che hanno aggiunto una Nora di colore al Museo.

Questi tre giorni al Museo delle Armi hanno registrato un notevole successo, offrendo a Martinsicuro una rassegna culturale di altissimo livello, capace di unire storia, arte e passione collezionistica.