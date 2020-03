FDI: Priority Card a Silvi

Nella seduta del Consiglio Comunale della Città di Silvi del 2 marzo c.a. è stata votata, a maggioranza dei presenti, la proposta di Fratelli d’Italia per istituire una PRIORITY CARD, a supporto dei familiari di soggetti portatori di autismo, allo scopo di facilitare l’espletamento delle normali attività quotidiane, evitando le file che si possono verificare nei luoghi pubblici e privati, migliorando l’interazione sociale già compromessa da un deficit di comunicazione sia verbale che non verbale. Ringraziamo tutta l’amministrazione comunale ed i consiglieri comunali che hanno votato a favore, per aver condiviso questo progetto, ad oggi (almeno secondo nostre ricerche) unico in Italia in un contesto pubblico con ripercussioni anche nel privato. Sarà nostra cura sollecitare gli uffici competenti per provvedere alla realizzazione in concreto dei tesserini che saranno indossati dagli accompagnatori ed a provvedere ad una rapida informazione ed applicazione, in primis negli uffici pubblici e poi nei locali commerciali privati. Il gruppo Fratelli d’Italia di Silvi rende merito del lavoro svolto da Villani Mariateresa, ricercatrice e relatrice del documento oggetto della proposta.

