Ancona: il salotto culturale di Andrea Ansevini e Sara Marino

SANTA MARIA NUOVA (AN): Andrea Ansevini e Sara Marino, entrambi autori de Le Mezzelane Casa Editrice di Santa Maria Nuova nella provincia di Ancona, hanno ideato il “salotto culturale di Andrea e Sara” dove presentano libri di autori in giro per l’Italia. Andrea Ansevini ha ricevuto numerosi premi a concorsi letterari uno di questi è una menzione speciale come miglior scrittore emergente in mezzo a big nazionali. I 5 libri dello scrittore sono rappresentati dal genere poetico e fantasy come: “Poesia nel diario”, “La porta misteriosa”, “Oltre la porta”, “Vietato dormire”, mentre per gli amanti del giallo “Delitto in casa le Mezzelane”. Sara Marino, invece, è la scrittrice che rappresenta i libri :”Destino di sangue”, “La freccia del diavolo”, “Il mio demone L’ombra del demone”. Quest’anno hanno già realizzato la seconda edizione e a ottobre inizierà la terza e sempre insieme Andre Ansevini e Sara Marino hanno ideato la pollo “I libri di S.E.R.A.” dove parlano dei libri della loro casa editrice Le Mezzalane.