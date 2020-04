L’Inter dona 300mila mascherine alla Protezione Civile

Abbiamo avuto modo di parlare di calcio nei prossimi mesi e speriamo di ritornare a parlarne presto. Ci sono, nel mondo del pallone, numerose realtà. Abbiamo già parlato della Juventus e della riduzione degli stipendi.

Oggi vi proponiamo il comunicato stampa dell’Inter sulle donazioni di mascherine alla Protezione Civile.

Sono arrivate da Pechino e sono state consegnate al Dipartimento della Protezione Civile le 300mila mascherine a uso medico donate dall’Inter e dal Gruppo Suning per fronteggiare l’emergenza sanitaria di questo periodo. Assieme alle mascherine sono giunti dalla Cina prodotti sanitari tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già provveduto alla distribuzione dei presidi sanitari in Lombardia e nelle altre regioni italiane.

Si tratta di uno dei contributi che Suning e Inter hanno offerto in questo delicato periodo per aiutare il Paese nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Già nello scorso gennaio, con la diffusione del Coronavirus, il presidente nerazzurro Steven Zhang e Inter avevano donato in Cina.

Suning e Inter sono scesi da subito in campo per dare un contributo importante nella lotta al Coronavirus e continuano a dare il proprio sostegno, come testimonia anche la campagna globale di crowdfunding #TogetherAsATeam che ha permesso di raccogliere 658mila euro, devoluti al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, centro di riferimento per le patologie infettive e le emergenze epidemiologiche.

Donazioni sono in corso da parte di altre società sportive, anche il Milan ha attivato dei canali di raccolta fondi.