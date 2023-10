“Il grande libro delle risposte abruzzesi” riporta Il Pretuziano in libreria

TERAMO – “Il grande libro delle risposte abruzzesi” approda in edicola, ma urge specificare ai lettori che non è detto che risponderà esaurientemente ai quesiti posti dai lettori. Di cosa si tratta? Avete presente “il libro delle risposte”, il celebre volume ideato da Carol Bolt alla fine degli anni Novanta? Si tratta di un volume che funge un po’ da oracolo e un po’ da stampella psicologica che, secondo l’autore, va interrogato concentrandosi sulla domanda da porre e aprendo una pagina a caso, guidati dall’istinto o da qualche misteriosa energia: a quel punto il lettore non deve far altro che leggere cosa vi è scritto per scoprire cosa gli riserverà la sorte; si tratta perlopiù di risposte sibilline e vaghe ma quasi sempre confortanti. Ora, immaginate di avere per le mani il suo cugino abruzzese… un volume che, se non è in vena, vi

risponde che ha sonno o, ancora peggio vi prende a male parole!

Marino Cardelli, altresì noto come Il Pretuziano, e Cristiano Catalini sono andati oltre la semplice immaginazione realizzando un tomo di 610 pagine con centinaia di risposte un po’ così, come quelle che potrebbe fornire un nostro anziano parente cresciuto all’ombra del Gran Sasso e della Majella se interrogato quando ha la luna di traverso.

“Il grande libro delle risposte abruzzesi” è solo l’ultima delle creazioni dell’Agenda Agricola Abruzzese, progetto editoriale che conta decine di pubblicazioni legate alla storia, alla lingua ed alla cultura della nostra regione. Come dichiarato dall’autore Marino Cardelli: «Questo libro vuole essere un modo simpatico di far conoscere anche ai più giovani il nostro dialetto; il progetto che portiamo avanti io e Cristiano Catalini è tutto votato a tenere in vita quelle piccole grandi cose che hanno allietato la nostra infanzia e rischiano di sparire: le storie delle nonne, le parole curiose, le usanze… Di recente abbiamo pubblicato anche il secondo volume della collana dedicata ai più piccini, con gli animali d’Abruzzo da colorare, tante schede con le descrizioni scientifiche e i QR codes per ascoltare il nome in dialetto; ci siamo anche inventati un simpatico scambio di battute tra una tupanare (la talpa) e lu canepuzze (la puzzola) che è piaciuto tantissimo a grandi e piccini… E per questo Natale arriverà un’altra grande sorpresa, ma non voglio rivelare troppo.»

Un modo divertente di fare divulgazione e continuare l’opera di promozione del dialetto abruzzese anche fuori dal mondo social dove, su Instagram, l’account del Pretuziano è seguito da oltre 100 mila followers.