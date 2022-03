Le finali nazionali giovanili di pallavolo si disputeranno nella casa dell’Iseini Volley Alba Adriatica

L’Alba di un nuovo progetto: nasce Iseini Volley Alba Adriatica.

Un’importante novità per il mondo della Pallavolo Alba Adriatica; se da un lato infatti, l’ormai nota situazione epidemiologica ha di fatto paralizzato l’intero mondo del volley nazionale riducendone le possibilità di sviluppo, dall’altro ha convinto la dirigenza albense ad investire sul proprio brand sportivo in ottica futura.

Dalle difficoltà, è risaputo, possono nascere delle opportunità e così negli ultimi giorni, la società ha raggiunto l’accordo con un’importante realtà locale per la main sponsorship: Iseini Group, azienda ramificata in diversi settori.

Il nuovo progetto prevede una maggior attenzione alla comunicazione online ed offline della società, offrendo ampia visibilità attraverso i giornali, ai servizi in streaming così da permettere ai nostri tifosi di seguirci attivamente anche da casa e rimanere aggiornati su tutte le novità.

Tra i vari obiettivi ovviamente c’è quello di dare forza ad un percorso già vincente che ha visto la società ottenere importanti risultati a livello regionale, ultimo ma non per importanza la promozione in serie B nazionale Maschile, grazie ad una politica economica che avrà come obiettivo quello di investire ancora di più sulla valorizzazione del settore giovanile e sul legame che essa ha con la società.

“L’accordo raggiunto con Iseini Group è per noi motivo di grande orgoglio – afferma il vice presidente Riccardo Iacono -. Attraverso i servizi inclusi nell’accordo, infatti, la nostra società conta di migliorare innanzitutto la propria immagine. E’ inoltre necessario tenere aggiornati i nostri followers, soprattutto in un momento storico in cui risulta difficile stabilire un contatto diretto con la nostra realtà. Il progetto è sicuramente ambizioso e coinvolge a 360 gradi tutta la nostra realtà sportiva, con il settore giovanile al centro; vogliamo infatti ottenere importanti risultati dal punto di vista sportivo, non solo nei campionati nazionali ma anche in quelli regionali e territoriali, portando in alto il nome di Alba Adriatica nel mondo del volley.”

Sarà, inoltre, ampliato il servizio pubblicitario per gli sponsor e partner della società, garantendo una maggiore copertura agli stessi e costruendo al contempo un network con l’obiettivo di generare maggiori opportunità per l’intera comunità.

“Potenziare l’affezionamento della comunità ai giocatori è di fondamentale importanza per raggiungere obiettivi importanti come la promozione in categorie superiori, per questo motivo una maggior attenzione da parte del ramo marketing ed editoriale della mia società sarà una chiave cruciale affinchè il nostro sia un partneriato di successo”. Queste le parole colme di entusiasmo di Fejsal Iseini CEO della Iseini Group.

Iseini Volley Alba Adriatica, Insieme per Vincere!

