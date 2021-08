“Cultura in… Piazza” ad Atri con Paliurus

TERAMO – Dal 16 agosto si terrà all’hub vaccinale di Teramo un’intera settimana di open day, dal lunedì al venerdì compreso. Dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 tutte le categorie di cittadini potranno recarsi all’hub senza prenotazione per vaccinarsi, sia per la prima che per la seconda dose.

“Il nostro obiettivo”, dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “è in particolare di mettere in sicurezza il mondo della scuola, in vista della riapertura. Vogliamo incentivare gli studenti a vaccinarsi, e non solo loro, ma anche il personale che opera in questo mondo. Per questo motivo torno a rivolgere un appello a vaccinarsi sia ai giovani che al personale docente e non docente. L’appello inoltre è rivolto anche al personale tecnico che opera nel settore sportivo: vogliamo garantire una ripresa in sicurezza delle attività”. La Asl di Teramo ha dato seguito a una recentissima circolare del commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, che ha raccomandato, a livello nazionale, di vaccinare senza prenotazione i ragazzi dai 12 ai 18 anni.