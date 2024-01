Rintracciato ed arrestato ad Atri: deve scontare 5 anni

La Croce Verde di Villa Rosa ha effettuato nel 2023 migliaia di servizi sul territorio garantendo presenza e assistenza costante per tutti i cittadini in stato di bisogno o necessità, ma gli servirebbe un nuovo mezzo di soccorso d’emergenza, pertanto prosegue l’iniziativa “DoniAmo un’Ambulanza”.

TERAMO – Sono stati quasi 9 mila gli interventi effettuati dai volontari e dalle volontarie della Croce Verde di Villa Rosa nel corso del 2023 tra Emergenze 118, assistenze e trasporti secondari. Nel dettaglio, nell’anno appena trascorso sono stati fatti 2.152 interventi per l’Emergenza 118, con 103 operatori impegnati e 2.045 pazienti trasportati. Sono stati 1.053 gli interventi in codice verde, 1.032 in codice giallo, 62 in codice rosso, 5 in codice bianco. 69.577 i chilometri percorsi, e ogni soccorso ha avuto una durata media di 73 minuti. Complessivamente, considerando anche i trasporti secondari e le assistenze, nel 2023 la Croce Verde di Villa Rosa ha svolto 8.780 servizi con 172 operatori impegnati, 2.499 persone trasportate e 471.617 chilometri percorsi.

«Siamo sempre presenti sul territorio grazie ai nostri volontari e dipendenti che sono una risorsa preziosa per l’associazione e per la comunità» ha affermato il presidente Franco Rubini. «Prosegue anche nel nuovo anno il progetto “DoniAmo un’Ambulanza”, per l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso per Emergenza 118. Per arrivare all’obiettivo abbiamo organizzato diverse iniziative e altre ne sono in programma nei prossimi mesi. È stata anche attivata una raccolta fondi online sulla piattaforma GoFundMe. Il costo di un’ambulanza con tutti i presidi necessari è di circa100.000 euro: una somma ingente che vorremmo raccogliere con il supporto di cittadini, aziende ed enti. Grazie a quanto vorranno sostenere la nostra associazione. Ogni donazione, anche la più piccola, è per noi un importante gesto di solidarietà».

Sulla base della normativa nazionale, gli interventi di Emergenza 118 si svolgono con ambulanza di tipo A, che non può superare i 7 anni o i 300.000 km percorsi. Entro questi limiti va obbligatoriamente sostituita con un nuovo mezzo di soccorso.

Qui il link alla raccolta fondi.