Vendita di pandori e panettoni per aiutare gli animali ospiti del rifugio

PESCARA – Lasciato solo, al buio, legato ad una catena e con solo acqua putrida da bere. Per anni nessuno si è accorto di lui finché, finalmente, qualcuno ha sentito i suoi disperati guaiti ed ha dato l’allarme. Così Tommy, un cane maltrattato, è stato salvato da alcune volontarie del WWF di Pescara.

Lo hanno trovato in isolamento in una piccola stalla, legato al muro con una catena lunga un metro. Il pavimento era coperto di feci, nella ciotola solo acqua putrida e una tavola di legno sporca come giaciglio. Il personale del WWF ha proceduto al sequestro immediato dell’animale, contestando al proprietario il reato di detenzione incompatibile con la specie e produttiva di sofferenze. Tommy, il cane maltrattato salvato dal WWF di Pescara, ha trovato una nuova casa.

Sono tanti i cani recuperati dalle volontarie del WWF di Pescara, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini. Dal WWF spiegano: <<Tommy ora per fortuna sta bene ed è ospite della Lega Nazionale per la Difesa del Cane presso una pensione privata. Ha dimostrato una forza e una capacità di recupero straordinarie, il suo stato psicofisico è migliorato e presto troverà un buon affido e una nuova vita. Purtroppo gli animali segnalati in condizioni simili sono tanti – annunciano ancora quelli del WWF– manca la disponibilità di un luogo idoneo in cui poterli custodire>>.

Per altri casi altrettanto gravi è stato necessario l’aiuto della Lega del Cane di Francavilla, dei volontari di Manoppello, di pensioni private e dei cittadini. Spesso le guardie volontarie devono provvedere alle cure e al mantenimento dei cani sequestrati. Ma le segnalazioni sono tante e gli animali disperati non possono attendere che si liberi un posto in qualche struttura comunale. Il Nucleo Guardie Volontarie WWF di Pescara, fa appello al Comune, per creare un fondo destinato a queste situazioni d’urgenza