Da domani e fino alla serata di giovedì scattano divieti di sosta e di transito speciali a Martinsicuro, in occasione della partenza del Giro d’Italia.

TERAMO – Operai all’opera per pulire le strade ed ultimare gli ultimi lavori, bandierine e striscioni appesi, transenne e dovute coperture posizionate: Martinsicuro si prepara ad ospitare la partenza della dodicesima tappa del Giro d’Italia. Grande attesa nel comune truentino, ma anche qualche preoccupazione legata al traffico: la viabilità cittadina, ovviamente, subirà modifiche importanti prima e durante l’evento. Già dalla vigilia della partenza del Giro, a Martinsicuro scattano i primi divieti.

Il serpentone partirà dal lungomare ed attraverserà il comune per immettersi sulla Statale 16 alla volta delle Marche. Al tempo stesso diverse strade sono state riservate a bus e mezzi dei team, al punto stampa e a tutto ciò che concerne la partenza della tappa. Inevitabilmente dunque, la viabilità cittadina ha subito profonde modifiche e non sarà semplice circolare o parcheggiare nel comune truentino durante lo svolgimento della competizione.

Le prime limitazioni scattano da domani: dalle 13:00 del 15 maggio alle 19:00 del 16 maggio, divieto di sosta veicolare nelle vie del Mare, delle Lancette, delle Lampare, del Porto, Marconi, presso la rotonda Las Palmas e sull’intera area del Molo Nord. Nelle stesse zone, divieto di transito ai veicoli dalle 17:00 di mercoledì, alle 19:00 di giovedì.

In via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Rodi e via Marconi, divieto di sosta dalle 4:00 alle 14:00 di giovedì 16, mentre il divieto di transito scatta alle 6:00 e termina alle 14:00. In piazza Santa Rita e via Tordino i divieti scattano alle 3:00 (sosta) ed alle 7:00 (transito) e durano fino alle 14:00 ed alle 13:00. Orari simili per via Aldo Moro: dalle 3:00 del 16 maggio fino al transito del veicolo di “Fine gara ciclistica” divieto di sosta e dalle 9:55 fino al passaggio del veicolo, divieto di transito.

In via Colombo, divieto di sosta e di transito dalle 8:00 alle 10:00 di giovedì, nei tratti tra via Moro e via Pescara e tra via Roma e via Molise. In via Roma, i veicoli devono liberare la strada dalle 3:00 e fino al transito del veicolo di fine gara nel tratto tra via Moro e la Statale e dalle dalle 5:00 alle 14:00 ambo i lati tra via Paolucci e via Moro. Traffico chiuso dalle 9:55 fino al transito del veicolo di fine gara nei tratti tra via Moro e la Statale e tra via Moro e via Venezia.

Sosta vietata sul lungomare Europa tra via Aldo Moro e l’area del Molo Nord dalle 13:00 di domani alle 19:00 di dopodomani. Il divieto di circolazione scatta alle 17:00 del 15 e dura fino alle 18:00 del 166. Tra via Moro e via dei Pini i divieti riguardano solo la giornata del 16: dalle 3:00 alle 14:00 divieto di sosta, dalle 6:00 alle 13:00 divieto di transito. Limitazioni anche sul lungomare Italia tra via Baracca e via Filzi, dove non si potrà parcheggiare dalle 3:00 alle 12:00 di giovedì e non si potrà circolare dalle 7:00 alle 11:00.