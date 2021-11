ANCONA – «Questa manovra è una spada di Damocle, così non va» tuona Maurizio Landini, segretario nazionale Cgil, dal palco di Piazza Pertini ad Ancona, gremita per la manifestazione unitaria delle sezioni marchigiane di Cgil, Cisl e Uil dello scorso sabato 20 novembre. Le confederazioni sindacali si sono radunate per ribadire il loro parere contrario alla manovra ideata dal Governo, che definiscono «inadeguata» e che colpisce tutti i settori.

Maurizio Landini durante il suo intervento.

Pensioni, fisco, lavoro e sviluppo sociale. Sono tanti gli argomenti ed i punti della proposta di Palazzo Chigi che non convincono i sindacati, a partire dalla sanità pubblica, per arrivare ai servizi per le famiglie, passando per le difficoltà dei più giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro. Non manca l’onnipresente tema delle pensioni e la richiesta di rivedere i termini per poterne beneficiare, in particolar modo per chi svolge mansioni usuranti.

Un passaggio importante del discorso del segretario della Cgil Maurizio Landini, ha affrontato l’esigenza di implementare gli strumenti per bloccare la piaga della grande evasione fiscale, che oramai attanaglia da decenni il Paese, arrecando gravissimi danni all’economia. Diventa fondamentale quindi individuare nuove risorse per far emergere il sommerso, punire i responsabili e contrastare questo fenomeno.

A conclusione del suo intervento ad Ancona, Landini si è soffermato sul tema della scuola e sulla necessità di sostenere una risorsa così vitale per il Paese. Necessario quindi irrobustire i finanziamenti al settore, definiti «sterili», per dare una visione di ampio respiro al settore e per far fronte alle più immediate emergenze, prima su tutte la carenza di insegnanti di sostegno.

Pierpalo Mascia