PESCARA – Sbloccare i lavori di ristrutturazione di un edificio rurale, donato per creare una fattoria destinata a persone con autismo e neurodiversità. È questo lo scopo della raccolta fondi allestita dall’organizzazione di volontariato “Vittoria la città dei ragazzi”, centro di inclusione sociale e lavorativa per i ragazzi disabili, con sede ad Alanno, la cui presidente è Anna Bergami.

Il fabbricato in esame è ubicato nel territorio di Cungoli, nell’entroterra pescarese, ed è frutto della donazione della famiglia Di Domizio al fine di creare una fattoria nella quale avrebbero dovuto trovare occupazione persone colpite da autismo. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione socio-lavorativa e combattere ogni forma di isolamento. I lavori, già avviati, sono stati interrotti a causa della mancanza di risorse. La prima serie di opere, è stata resa possibile dalla donazione di 60 mila euro, da parte della fondazione Pescara-Abruzzo.

Per questo motivo ”Vittoria la Città dei Ragazzi” si è rimessa alla ricerca di fondi per completare questo progetto, che si inserirebbe in un più vasto programma già in divenire. Nella ValPescara la onlus ha già portato a termine diverse iniziative, quali il Centro Diurno per ragazzi disabili; “Agronatius” un progetto di inclusione attraverso l’agricoltura, in collaborazione con Regione Abruzzo e Ministero del Lavoro; “Vittoria” una “cittadella” inclusiva per i ragazzi(in itinere); botteghe di artigianato e sartoria; “Vita Integrata”, un laboratorio di esperienze professionali e abitative condivise.

Il progetto di una fattoria per persone con autismo e neurodiversità si inserirebbe proprio in questo contesto di opere per l’inclusione sociale. Chiunque può contribuire a realizzare la lodevole iniziativa, attraverso donazioni detraibili a mezzo bonifico. Di seguito le coordinate:

IBAN IT84U0843415500000000400118 – BCC Abruzzese

Causale: ristrutturazione edificio per autismo

Per informazioni è possibile contattare il Presidente della ODV Anna Bergami al numero 338 6362098