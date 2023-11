Truffa della finta eredità da oltre 7 mila euro ad Atri, 4 denunce

L’anziana vittima di una truffa a Torricella Sicura ha consegnato i suoi gioielli ad uno sconosciuto, convinta da un finto legale che così avrebbe aiutato il figlio.

TERAMO – Sono stati denunciati i due, un uomo ed una donna, che hanno spillato 9 mila euro ad un’anziana di Torricella Sicura nel giugno scorso, mediante la truffa del finto avvocato. La donna l’ha contattata spacciandosi per un legale e le ha detto che servivano 9 mila euro per risolvere una questione inerente al figlio, coinvolto in un incidente stradale.

L’anziana ha spiegato che non aveva a disposizione tale cifra e la “generosa” sedicente avvocatessa ha reso noto che potevano andare bene anche gioielli e monili d’oro e che avrebbe mandato un rappresentate dello studio legale a ritirarli. La signora, preoccupata per le sorti del figlio, ha messo in un fagotto tutto ciò che aveva e lo ha consegnato ad uno sconosciuto alla sua porta.

Solo in seguito ad un colloquio con un congiunto ha capito di essere stata raggirata ed ha sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Torricella Sicura. I militari hanno avviato le indagini e sono risaliti ai truffatori: si tratta di una coppia con a carico diversi precedenti per reati simili. Denunciati e segnalati, è stata anche avvita la procedura per emettere un Foglio di Via Obbligatorio nei loro confronti.