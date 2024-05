Una ragazza di Martinsicuro denuncia di essere stata oggetto di molestie verbali a sfondo sessuale subite durante un trasporto in ambulanza da parte di un infermiere.

TERAMO – Molestie ed allusioni sessuali da parte di un infermiere del 118, durante un trasporto in ambulanza. È quanto accusa di aver subito una ragazza di Martinsicuro, Chiara Viscioni di 28 anni. La giovane ha prima raccontato la sua storia attraverso i social e ha poi sporto denuncia contro ignoti. La vicenda ha subito ottenuto ampio risalto su social e media e la Asl ha reso noto di aver avviato un’indagine interna.

La ragazza lo scorso martedì 14 maggio ha accusato un malore ed ha richiesto l’intervento di un mezzo di soccorso. Proprio durante il trasporto in ospedale con l’ambulanza, avrebbe subito le molestie. «Ho accusato un forte dolore toracico e tachicardia, per questo ho chiamato l’ambulanza. Sul mezzo erano presenti l’autista, un infermiere ed un’altra soccorritrice, che però non aveva tesserino o targa distintiva» racconta la ragazza. «L’infermiere mi ha chiesto se avessi il ragazzo, forse per fare due chiacchiere e mettermi tranquilla, ma quando gli ho risposto che ho la ragazza sono cominciate le allusioni».

Chiara Viscioni

La giovane racconta di aver subito commenti inopportuni e battutine fino all’arrivo in ospedale a Giulianova: «mi diceva che il suo sogno era avere un rapporto a tre con due donne, che è un peccato che sia omosessuale, che avrebbe potuto saltarmi addosso e cose di questo tipo. La donna che era al suo fianco ha mantenuto un atteggiamento professionale e mi ha fatto soltanto domande inerenti il mio stato di salute, ma non ha commentato in nessun modo le allusioni dell’infermiere».

Oltre alle battutine a sfondo sessuale, ci sarebbero state anche frecciatine di diverso tenore: «quando ha notato alcune vecchie cicatrici sul mio braccio ha cominciato a deridermi per il fatto che mi “tagliuzzavo”. Si tratta di cicatrici risalenti a tanto tempo fa, legate ad episodi per i quali li ho seguito un percorso terapeutico. Mi sono lasciata tutto alle spalle, ma sentire quelle cose non mi ha certo piacere».

La ragazza, già debilitata, sul momento non ha reagito: «Sono rimasta pietrificata e quando sono arrivata in ospedale sono stata portata via per gli accertamenti. Quando sono stata dimessa, a mente un po’ più lucida ho raccontato la vicenda ed il giorno seguente ho presentato denuncia presso i Carabinieri di Martinsicuro».

Sui social il racconto di Chiara Viscioni ha ottenuto ampia eco. In molti le hanno manifestato solidarietà, ma non manca chi l’accusa di mitomania e di essersi inventata tutto: «sinceramente mi ha fatto male. All’inizio ho replicato alle accuse, poi ho preferito lasciar perdere e distaccarmi un po’».