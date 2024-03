Scritte offensive sui muri di Teramo: Daspo urbano a 4 ultras

Nella notte tra il 13 e il 14 novembre scorso, in diversi punti di Teramo sono comparse scritte ingiuriose ed offensive nei confronti dell’ex presidente della squadra di calcio cittadina, Iachini, e della Digos: Dacur a 4 ultras, il cosiddetto Daspo urbano.

«Iachini infame», «Una morte Digos» e «Digos vermi». Sono queste le scritte comparse in diversi punti della città di Teramo nella notte tra il 13 ed il 14 novembre scorso. I messaggi erano tutti firmati: «Sedici Gradoni» oppure l’abbreviazione «SG», un gruppo del tifo organizzato della curva teramana. Oggi, dopo le indagini della Digos, per le scritte offensive sui muri la Questura ha emanato 4 Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, nei confronti di 4 ultras del Teramo Calcio.

Alcune scritte sono state applicate sulla facciata di un ristorante in piazza Martiri della Libertà di proprietà dell’ex presidente della squadra, Iachini, bersaglio di un’aperta contestazione da parte dei tifosi.

In tutto sono state 27 le scritte offensive comparse sui muri di Teramo in via Oberdan, via della Verdura, corso Cerulli, via Antica Cattedrale, via del Gomito, via Torre Bruciata, via Nicola Palma, il palazzo del Vescovado e piazza Martiri della Libertà.

Visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti della Digos hanno identificato i quattro presunti responsabili, tutti appartenenti al gruppo “Sedici Gradoni”, tre dei quali gravati da precedenti. Questi ultimi hanno ricevuto il Dacur della durata di 2 anni, mentre per il quarto, dato il suo coinvolgimento relativo ed il fatto che fosse incensurato, è di di un anno. I quattro ultras sottoposti alla misura di prevenzione non potranno accedere alle aree urbane, ai locali pubblici o aperti al pubblico come pub, taverne, bar e ristoranti, nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo e nelle immediate vicinanze degli stessi.

Due dei soggetti coinvolti oltretutto, risultano già sottoposti a Daspo per episodi occorsi rispettivamente in occasione dell’incontro di calcio Teramo – Giulianova del 1° ottobre 2023, e Giulianova – Teramo del 4 febbraio scorso.

Un terzo soggetto risulta sottoposto alla medesima misura per avere acceso e lanciato all’interno del terreno di gara un fumogeno in occasione di un incontro della scorsa stagione.