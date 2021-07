Marche: la Guardia di Finanza sequestra migliaia di prodotti non in regola

PORTO SANT’ELPIDIO(AP): Nella giornata di Mercoledi 14 Luglio,un doppio intervento dei Vigili del Fuoco per lo scoppio di due incendi a poche ore di distanza l’uno dall’altro.Il primo si è verificato intorno alle ore 9.00,lungo la Strada Elpidiense,alcune sterpaglie della strada hanno preso fuoco e per spegnere il rogo ci sono volute circa due ore. Intorno alle 12.30, un incendio è avvenuto presso i giardini Bartolucci,dove i Vigili del Fuoco per fortuna sono riusciti a spegnere immediatamente le fiamme.Sono in corso le indagini per capire i due incendi se siano stati naturali o se provocati da qualcuno.