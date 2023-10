150 chili di cannabis light sequestrati dalla GdF a Roseto nell’operazione “Aunt Mary”

La consigliera comunale Simona Lattanzi lamenta mancanza di condivisione da parte dell’amministrazione sulle nuove opere che a partire da questo autunno saranno realizzate a Martinsicuro e convoca, per la prima volta nel comune truentino, la Commissione Controllo e Garanzia di cui è presidente.

TERAMO – Per mesi le opposizioni hanno chiesto un incontro all’amministrazione comunale di Martinsicuro per discutere del cronoprogramma e dei progetti esecutivi delle opere che sorgeranno a partire dall’autunno, ricevendo anche conferme dalla maggioranza. Eppure, questo incontro non è mai avvenuto e la consigliera di minoranza Simona Lattanzi della lista “Martinsicuro Villa rosa Bene Comune”, candidata del centrosinistra alle scorse Elezioni Amministrative, ha convocato la Commissione Controllo e Garanzia, della quale è presidente.

«Martinsicuro si appresta a diventare una città cantiere – afferma in una nota Lattanzi, che prosegue – se tutto andrà come deve, il prossimo autunno partiranno diversi interventi, che riguardano la messa a terra di progetti multimilionari in parte finanziati dallo Stato, ma in parte anche da un considerevole indebitamento dell’Ente Comunale, un debito che ci accompagnerà per i prossimi trent’anni. In ragione di ciò, la minoranza chiede da mesi un incontro in commissione per avere chiaro cronoprogramma e progetti esecutivi. Il nostro ruolo di minoranza, per essere concreto e propositivo, ha bisogno di avere contezza di quali siano le scelte e i dettagli di tali opere, per evitare errori che possano far lievitare i costi o allungare i tempi, come accaduto, ad esempio nel nuovo lungomare. Nonostante, in varie occasioni, anche la maggioranza avesse riconosciuto la sensatezza di questo incontro delucidativo e partecipativo, abbiamo poi visto che si preferisce spiegare i progetti direttamente alla stampa e ignorare tranquillamente anche le nostre richieste protocollate».

Da qui la decisione di convocare la Commissione: «La minoranza ha deciso di usare i mezzi istituzionali di cui è investita, convocando la Commissione Controllo e Garanzia, che può essere indetta dalla Consigliera Simona Lattanzi che ne è presidente. Tale Commissione si terrà lunedì 9 ottobre e servirà ad avere finalmente chiaro il piano delle opere pubbliche che si stanno per intraprendere».

Tale provvedimento rappresenta un inedito nel comune truentino, ma, promettono le minoranze, non sarà un unicum: «Pare sia la prima volta che nel Comune di Martinsicuro venga convocata questa Commissione, ma di sicuro non sarà l’ultima se la maggioranza continuerà ad aggirare la partecipazione dovuta a chi, anche se in minoranza, fa parte a pieno titolo del Consiglio Comunale. Il nostro coinvolgimento, potrebbe risolvere l’insofferenza del Sindaco e i suoi, che lamentano di subire sempre polemiche sterili dopo avere, però, formalmente ignorato, a lungo, proposte di dialogo e confronto democratico».