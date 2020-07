Centri estivi ad Alba Adriatica

Da domani lunedì 6 luglio si parte con i centri estivi per i piccoli da 0 -3 anni.

Un aiuto concreto ai genitori e per i bambini che recupereranno spazi di socialità nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.

Lo comunica via social network il sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti.

La giunta Comunale ha infatti approvato in data odierna con atto n°92 l’organizzazione del centro ricreativo per il periodo 6 luglio/31 agosto concedendo l’utilizzo dei locali comunali siti in via Legnano, sede dell’asilo nido e gia’ in uso e disponibilità, alla Cooperativa “Alba Città futura”

INFO UTILI

🌀Servizio

attivo dal lunedì al venerdì orario 8:00/17:00

🌀Menù

i pasti offerti si bambini rispetteranno le linee guida per la ristorazione scolastica elaborate dalla ASL. Prodotti alimentari acquistati giornalmente

🌀SPAZI

All’ingresso sarà allestita una postazione per il triage di accoglienza, postazione oltre la quale non sarà consentito l’ingresso ai genitori se non per l’inserimento.

🌀COSTI

400 euro mensili, dal lunedì al venerdì, orario 8/17, inclusi il pasto e merenda;

300 euro mensili , dal lunedì al venerdì, orario 8/13 incluso pranzo;

25 euro giornalieri orario 8/17, incluso pranzo

🌀A richiesta servizio pre-accoglienza con ingresso anticipato ore 7:30 al costo aggiuntivo euro 20

I GENITORI POTRANNO USUFRUIRE DEL BONUS CENTRO ESTIVI CUI E’ POSSIBILE FARE RICHIESTA TRAMITE IL PORTALE INPS.

PER INFO 348/4336960

Comunico che l’Amministrazione e il relativo servizio sono impegnati nell’organizzazione di centri estivi per bambini delle elementari e ragazzi delle medie. Durata prevista 1 mese.

Seguiranno tutte le INFO UTILI.