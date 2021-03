Denunciata 48enne

Oggi: Cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, con tendenza locali di piogge nelle aree interne, ulteriore peggioramento nella notte, con precipitazioni in Abruzzo. Temperature massime in aumento, specie sul lato adriatico, comprese tra 15 e 20 gradi. Venti da moderati a tesi sud-occidentali, con raffiche localmente forti. Mari: poco mosso l’Adriatico.

Domani: Al mattino possibili addensamenti tra Marche e Abruzzo, temperature minime in calo. Nel pomeriggio schiarite con un po’ di nuvole consistenti con la possibilita’ verso sera qualche pioggia nell’entroterra. Nella notte nubi in aumento anche nel resto del settore tirrenico. Temperature massime stabili o in lieve aumento, tra 16-17 gradi. Venti localmente moderati Mari: molto mosso o agitato.