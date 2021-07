Fano: arrestato 36enne per molestie

SENIGALLIA(AN): Ieri notte, è stato arrestato un uomo di 66 anni foggiano, responsabile di resistenza e lesioni personali.Intorno le 2:00 di notte, un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di un tir sospetto con rimorchio di colore rosso, fermo nei pressi della zona industriale di Corinaldo. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, dove hanno visto il mezzo dirigersi verso Senigallia. I militari, invertita la direzione di marcia e con i lampeggianti accesi, hanno inseguito il camion, il cui autista, nonostante le reiterate intimazioni a fermarsi, ha, invece, accelerato, tentando, a gran velocità, anche di speronare il mezzo militare.

Il tir ha percorso tutta la strada Arceviese fino a raggiungere Senigallia,nel frattempo, è giunta anche una volante della Polizia. Le forze dell’ordine sono riuscite, con una serie di manovre, a bloccare la corsa del camion prima del casello autostradale di Senigallia. Il conducente, sceso repentinamente dal veicolo, ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato preso. La perquisizione eseguita all’interno del camion, ha consentito di rinvenire numerosi arnesi atti allo scasso, oltre all’abbigliamento necessario per il camuffamento.

Sono in corso accertamenti volti a verificare i motivi della presenza dell’uomo in zona e se la stessa possa essere connessa con il tentativo di furto di un ingente quantitativo di barre di ottone da una ditta di Corinaldo, avvenuto proprio in quei frangenti, i cui autori, dopo essersi introdotti nell’azienda, sono stati messi verosimilmente in fuga dall’attivazione del sistema di allarme, abbandonando l’ingente refurtiva, dal valore complessivo di 220.000 euro, già dagli stessi riposta su carrelli e pronta per il carico. L’uomo è stato dichiarato in arresto e trattenuto in camera di sicurezza fino alla mattinata di venerdì, quando è stato condotto davanti al GIP del Tribunale di Ancona per la convalida.