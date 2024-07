Il concertone ideato dal maestro Enrico Melozzi si è confermato un appuntamento molto atteso, che ha richiamato oltre 20 mila persone a Pescara e che sarà trasmesso in prima serata su Rai 2 e Radio 1. Sul palco dello Stadio del Mare anche la corista martinsicurese Flavia La Pasta.

PESCARA – Più di 20 mila persone allo Stadio del Mare per un appuntamento seguito dai canali di informazione Rai, che verrà riproposto in prima serata sulla seconda rete il prossimo 22 agosto. La seconda edizione della Notte dei Serpenti, il concertone in salsa abruzzese ideato dal maestro Enrico Melozzi, ha confermato e superato il successo dello scorso anno. E tra i big della musica ed ospiti d’eccezione del calibro di Al Bano, Colapesce e Dimartino, Noemi ed Umberto Tozzi, ha trovato posto anche la soprano martinsicurese Flavia La Pasta.

«Sono stata fortunata ad essere stata selezionata per “La Notte dei Serpenti 2024” tramite una call che il maestro Enrico Melozzi ha fatto lo scorso inverno – spiega la cantante -. È stata un’esperienza ricca di emozioni e di input positivi anche per le mie personali scelte artistiche future».

«Sono nata in Abruzzo da una famiglia di origine napoletana e sento che nelle mie vene scorre sangue misto; mi sento parte integrante della comunità di Martinsicuro in cui sono nata e cresciuta» racconta ancora La Pasta, la quale spiega che questo intreccio di identità che la rappresenta entrerà a far parte del suo progetto musicale: «Nei prossimi mesi ho in progetto di registrare un album che possa pienamente rappresentare la mia personalità artistica, e sicuramente sarà incentrato sul dialetto abruzzese e sul napoletano». Proprio la partecipazione alla Notte dei Serpenti si è rivelata decisiva in questo senso: «Grazie a questa esperienza ravvicinata con la musica popolare abruzzese sono stata illuminata da tantissime belle idee, che col tempo metterò in ordine. Cantare in dialetto davanti a 20 mila persone è stato per me motivo di grande orgoglio!».

La Notte dei Serpenti diventerà uno speciale televisivo trasmesso in prima serata su Rai 1 il prossimo 22 agosto ed in contemporanea su Rai Radio 1, con la direzione artistica di Angelo Bozzolini e che sarà condotta da Andrea Delogu.