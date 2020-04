Botta e risposta tra FDI e PD a Teramo

Dopo il comunicato stampa di ieri del PD teramano, replica di Fratelli d’Italia che segue.

Il disagio politico del segretario provinciale del Pd Teramo è evidente e lapalissiano nella sua risposta, intrisa di quella solita sprezzante superiorità, tipica dei referenti nazionali del suo partito.

È evidente che il pd teramano voglia mettere una toppa su una faccenda vergognosa, ovvero fare campagna elettorale su fondi non stanziati dal governo ma solo anticipati su quanto già spettante ai comuni.

Capiamo il disagio del pd teramano e del suo segretario, nel recepire la nota dell’Anci che sottolinea come nella annualità 2019 il governo avesse anticipato una somma maggiore, pari al 70% del totale, contro il 66% di quest’anno, nonostante siamo in piena pandemia da coronavirus con le famiglie italiane in enorme difficoltà.

Capiamo ancora di più il disagio del partito di Zingaretti dopo che la Regione Abruzzo, con il Presidente Marsilio di Fratelli d’Italia, è riuscita a trovare 100milioni di euro per sostenere famiglie e imprese.

Lo capiamo il disagio, lo comprendiamo ma non accettiamo strumentalizzazioni.

Il governo ha anticipato 400milioni di fondi già spettanti ai comuni, di cosa si vanta il Pd?La regione Abruzzo ha impegnato 100milioni di fondi propri per le famiglie e le imprese. Una netta differenza!

Sciacallaggio è produrre mascherine con il simbolo di partito? Sono state comperate con gli stipendi dei nostri parlamentari che hanno rifiutato la loro mensilità di marzo.Non è un acquisto fatto da un comune o provincia o regione ma da un partito politico che, grazie ai suoi rappresentanti in parlamento, sta facendo donazioni su più fronti.

I parlamentari del Partito democratico hanno rinunciato anche loro allo stipendio di marzo?

Lo capiamo il disagio.

E comprendiamo anche il fatto che abbiano bisogno di comunicare anche ciò che non gli appartiene per recuperare una manciata di voti sulla pelle dei più deboli.

Sappiamo di chiedere al PD uno sforzo enorme: desistere nella loro abilissima arte di arrampicarsi sugli specchi!Grazie.

