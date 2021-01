Fermo: trovato con 3 chili di cannabis in casa, arrestato 60enne

FERMO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo, hanno fermato un 21enne con della marijuana in auto. Oltre al sequestro della sostanza stupefacente, per il giovane è scattata immediatamente la denuncia per detenzione di sostanze illegali. Inoltre è stato sanzionato anche per non aver rispettato il coprifuoco, come da normativa vigente anti-Coronavirus.