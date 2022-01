Giustizia Marche, il pm Ortenzi: “Rischio infiltrazioni ‘ndrangheta”

ANCONA- Un quadro dell’amministrazione della giustizia nelle Marche che registra alcuni passi avanti quello descritto da Luigi Ortenzi, sostituto procuratore generale presso la corte d’appello di Ancona, durante la relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2022.

Una cerimonia che, come quella dello scorso anno, si è tenuta a porte chiuse e con il rispetto tra i presenti delle misure di distanziamento fisico. Proprio alla rapida soluzione della crisi sanitaria e alla ripartenza delle ricostruzioni nei luoghi devastati dal sisma del 2016, Ortenzi ha dedicato l’apertura della sua relazione rivolgendo un accorato appello alle istituzioni.

L’andamento regionale della criminalità del 2021 non si è discostato di molto dall’anno precedente. Calano, in termini assoluti, i delitti commessi nel corso dell’anno, in modo particolare furti e rapine a fronte però di un aumento delle truffe ed estorsioni commesse via internet (specie per la diffusione non consentita di immagini sessualmente esplicite). Nelle Marche tuttavia, ha spiegato Ortenzi, “rimane rilevante il fenomeno dello sfruttamento della prostituzione e il traffico di sostanze stupefacenti. Il traffico illecito, ha chiarito il pm, è prevalentemente perpetrato da cittadini di nazionalità straniera, la cui attività delittuosa non appare comunque caratterizzata da alcun elemento associativo né evidenzia legami criminali con i paesi d’origine”.

Grande attenzione nel corso del 2021, ha spiegato ancora Ortenzi, è stata posta al contrasto delle pratiche anticoncorrenziali degli accaparramenti e delle speculazioni sui prezzi delle commesse poste in essere. Non va poi dimenticata la lotta all’abusivismo commerciale e della contraffazione dei marchi, altra piaga della Regione, specialmente in un periodo di forte richiesta di dispositivi di protezione individuale e di articoli igienico sanitari. Un ‘attenzione che ha portato al sequestro di «consistenti quantità di materiali, in particolare di mascherine facciali, visiere, prodotti igienizzanti e altro».

Sul fronte della criminalità organizzata il sostituto procuratore ha spiegato che le «Marche non facciano registrare al momento forme di stabile radicamento delle mafie tradizionali, ma negli ultimi anni si è comunque registrata la presenza e talvolta l’operatività di affiliati alla criminalità organizzata calabrese, in particolare a San Benedetto del Tronto sarebbero stati individuati soggetti riconducibili alla ‘ndrangheta del catanzarese, in provincia di Macerata e Fermo (dove) sarebbero emerse proiezioni riferibili alle cosche del crotonese ed in provincia di Pesaro-Urbino dove sarebbe stata accertata l’operatività di soggetti riconducibili alle cosche dell’area reggina».

Il magistrato ha quindi ricordato come il territorio marchigiano sia caratterizzato da una significativa presenza imprenditoriale su molti settori, manifatturiero, agroalimentare, turistico, basato su piccole e medie imprese. Un tessuto economico potenzialmente attrattivo per le cosche, specialmente in un tempo di crisi finanziaria. Altro terreno d’interesse potrebbe poi essere i soldi della ricostruzione post sisma: «al fine di scongiurare possibili infiltrazioni, ha detto Ortenzi, occorre proseguire congiuntamente nell’opera di prevenzione e costante monitoraggio da parte delle Forze dell’Ordine e dei Comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica delle varie Prefetture della Regione».