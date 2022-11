Fermo, nei pressi della scuola con un coltello: denunciato un ragazzo

I carabinieri hanno rintracciato, e denunciato per omissione di soccorso, l’uomo che non ha prestato soccorso a due anziani, dopo aver tamponato la vettura sulla quale si trovavano a bordo, a Sant’Elpidio a Mare. La sua patente era già stata sospesa e l’auto sottoposta a fermo amministrativo.

FERMO – Prima l’incidente a Sant’Elpidio a Mare, dove ha tamponato un’auto con a bordo due anziani, che sono rimasti leggermente feriti, poi la fuga. Che però non è durata tanto. I carabinieri sono risaliti all’uomo che non si è fermato a prestare soccorso ai due anziani che aveva tamponato. Si tratta di un moldavo di 30 anni, già noto per precedenti, denunciato per omissione di soccorso in seguito alla sua fuga dal luogo dell’incidente che aveva provocato a Sant’Elpidio a Mare.

Si trovava al volante nonostante la sua patente fosse sospesa e la vettura sulla quale si trovava a bordo fosse sottoposta a fermo amministrativo. Dopo aver tamponato i due anziani non si è fermato, ma si è dileguato dal luogo dello scontro. Le due vittime del sinistro invece, una coppia di coniugi, hanno riportato alcune contusioni e lesioni, pertanto il personale del 118 li ha trasferiti in ospedale per accertamenti.

Nel frattempo i carabinieri hanno individuato il trentenne e lo hanno denunciato per di fuga in caso di incidente con danni a persone ed omissione di soccorso.

A Montegiorgio invece, i carabinieri hanno denunciato un giovane del posto, per guida in stato d’ebrezza. Fermato per un controllo, è stato sottoposto all’alcol test che ha dato risultato di 1,2 g/l di tasso alcolemico. Al ragazzo è stata ritirata la patente.

I carabinieri ricordano che con tale livello di alcool nel sangue è prevista un’informativa di reato all’autorità giudiziaria e una multa compresa tra 800 e 3.200 euro (tra 1.600 e 6.400 in caso di incidente stradale) ed è aumentata di un terzo se il reato è commesso in orario notturno, cioè tra le 22 e le 7. È previsto l’arresto tra fino a 6 mesi (fino a 12 in caso d’incidente), la perdita di 10 punti (20 se il conducente è neopatentato), la sospensione della patente tra 6 e 12 mesi (tra 12 e 24 in caso d’incidente) il sequestro del motoveicolo o del ciclomotore (ma non dell’auto) e il fermo del veicolo (ma non del ciclomotore o del motoveicolo) per 180 giorni, ma solo in caso d’incidente.