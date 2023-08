Teatro della poesia, omaggio a Francesco Scarabicchi

Sentita cerimonia di consegna degli encomi regionali per gli operatori della Polizia Locale del Comune di Jesi per la gestione dell’emergenza Covid.

ANCONA – Si è svolta ieri, giovedì 27 luglio, presso il comune di Jesi, la cerimonia di consegna degli encomi regionali agli agenti di Polizia Locale per la gestione dell’emergenza Covid. Un’occasione per sottolineare il valore che in quel delicato momento storico hanno avuto gli agenti, rappresentando un contatto fondamentale con la cittadinanza.

Grande soddisfazione dal commissario Anna Grasso, in forza al Comando di Jesi e presidente regionale dell’Associazione Polizia Locale d’Italia: «Oggi è una doppia emozione come commissario di polizia e come presidente Polizia Locale d’Italia. Il periodo del Covid è stato effettivamente molto difficile e triste ed ha visto però gli operatori della polizia locale vicini al cittadino per ripristinare quel concetto di legalità che è fondamentale».

Gli encomi sono andati a favore di coloro che hanno svolto almeno 180 giorni di servizio durante la pandemia. Alcuni erano impossibilitati a partecipare e riceveranno il riconoscimento al rientro al lavoro. Andrea Bozzi, sostituto commissario polizia locale Jesi, rammenta: «Tra i più bei ricordi c’è quello della riunione con il comandante che ci ha unito tutti assieme. Da lì abbiamo fatto squadra per affrontare un evento di cui non sapevamo la portata e la pericolosità». Maria Gabriella Gabbanelli, ufficiale polizia locale a Jesi, commenta: «Quando uscivamo, a volte eravamo soltanto noi con la città deserta. Ci è voluta determinazione e spirito di abnegazione, ma alla fine è stata una grande soddisfazione». L’agente Francesco Verdolini ricorda: «Si partiva andando attrezzati ed organizzati per evitare di contagiarsi, anche perché in quel momento il rischio era la propagazione della malattia».

La cerimonia si è conclusa con l’assegnazione dell’encomio al Comandante Cristian Lupidi, consegnatoli dal sindaco Fiordelmondo. «Abbiamo fatto davvero di tutto e del nostro meglio per essere vicini alla cittadinanza, sotto tutti gli aspetti – ha detto il comandante – Non ci siamo sottratti ai servizi per il controllo delle normative sul distanziamento sociale. Abbiamo anche consegnato i buoni spesa alle famiglie che ne facevano richiesta».

Di seguito i nomi a cui sono stati consegnati gli attestati di Encomi: Maila Battistelli, Andrea Bozzi, Daniele Capitani, Katia Casagrande, Sandro Cecchetti, Simone Cesari, Paola Cesaroni, Vanni Coppari, Franco Cusini, Marta Donati, Valentino Donzelli, Fabrizio Dottori, Fulvio Fornich, Maria Gabriella Gabbanelli, Alessandro Giangiacomi, Annunziata Giannini, Anna Grasso, Chiara Francesca Gresta, Cristian Lupidi, Fabio Mainardi, Francesca Mencarelli, Chaiara Napoli, Andrea Perlini, Filippo Peroni, Simmaca Ribichini, Gabriele Staffolani, Raffaella Stefanelli, Francesco Verdolini, Michele Zannini.