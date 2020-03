Gianluca Ginoble, videomessaggio #ioaiutoroseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Gianluca Ginoble ancora una volta vicino alla sua Roseto. E’ di poche ore fa, infatti, l’iniziativa promossa dal Comune di Roseto per invitare tutti, in questo momento di emergenza, a restare a casa mostrando responsabilità e senso civico. Queste le parole del Sindaco dalla sua pagina Facebook:

“ Gianluca Ginoble, io e tanti altri amici di Roseto stiamo facendo la nostra parte. E tu? Stai rimanendo a casa? Cosa fai per aiutare Roseto? Mandaci il tuo messaggio o la tua clip…. pubblicheremo tutto sulla pagina Facebook “Città di Roseto” per dimostrare in maniera forte, tutti insieme, come #IOAIUTOROSETO.

Un’iniziativa alla quale ha subito risposto Gianluca Ginoble, una delle voci del Volo, originario di Roseto e sempre molto vicino alla sua terra d’origine. Il video, postato poche ore fa sulle sue pagine Social, è un invito rivolto a tutti e, soprattutto ai giovani come lui, a restare a casa. “Passerà anche questa” si conclude così il suo messaggio.

Al suo appello si è aggiunto anche il contributo sempre più massiccio di cittadini che hanno inviato videomessaggi per unirsi alla campagna #IOAIUTOROSETO

