Samb: Comunicato Ufficiale

“Vorrei però rispondere a mister Fresco della Virtus Vecomp – ha proseguito simpaticamente la Nocelli – che ha definito il manto dell’Helvia Recina da terza categoria e che ha dichiarato che, nonostante la difficoltà per entrambe le squadre, il Matelica sarebbe stato comunque avvantaggiato perché è abituato, che, anche se non sono un’esperta di verde, noi ci alleniamo a Matelica e a Macerata non facciamo nemmeno la rifinitura”.

“Siamo una matricola- ha concluso la DG – ci mettiamo in campo con umiltà, lavoro e serietà. Quando perdiamo ce ne andiamo a casa con la coda fra le gambe, tristi e insoddisfatti, ma ieri abbiamo vinto e questi tre punti ce li siamo meritati tutti”.