Samb: Comunicato ufficiale

MONTEPRANDONE – Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, nei giorni scorsi, sono stati eseguiti lavori sulla viabilità. Nello specifico sono state sistemate e stabilizzate le “strade bianche” comunali.

Le vie interessate sono via Solagna Ragnola nel tratto da via Fonte Vecchia al confine di San Benedetto del Tronto; la via che da Colleappeso arriva al cimitero di Acquaviva Picena; un tratto di Via Montetinello fino al confine con Monsampolo del Tronto e via Fonte Vecchia. L’importo complessivo per l’esecuzione delle opere è di circa 24.000 euro.

Sono partiti anche gli interventi ordinari di sistemazione delle aree verdi su tutto il territorio comunale. La prima strada interessata è via Alfieri, dove personale incaricato dal Comune, sta effettuando la potatura delle essenze arboree.

“Manutenere le strade bianche vuol dire garantire la sicurezza stradale – afferma l’assessore alla viabilità Fernando Gabrielli – e al tempo stesso favorire la fruizione delle strade rurali da parte di agricoltori, ma anche di sportivi e cittadini che con la bella stagione ne approfittano per effettuare corse o passeggiate all’aria aperta immersi nella campagna monteprandonese. Sono anche in corso lavori di manutenzione ordinaria del verde. Da via Alfieri, nei prossimi giorni, la ditta interverrà anche in altre aree del territorio. L’investimento per gli interventi ordinari è di circa 10.000 euro”.