Ciak per il film “Ferrari” sul Gran Sasso: Patrick Dempsey guida la rossa

I carabinieri di Giulianova hanno intensificato le operazioni di pattugliamento del territorio ed hanno eseguito numerosi controlli, culminati con 2 arresti e 8 denunce. Il caso più eclatante: un uomo è stato arrestato 2 volte in poche ore, prima per aver tentato una rapina e poi per aver evaso gli arresti domiciliari ai quali era stato appena sottoposto.

TERAMO – Doppia azione dei carabinieri di Giulianova in poche ore, per reati diversi ma con lo stesso colpevole: un uomo infatti è stato arrestato 2 volte. Prima, perché è stato sorpreso mentre tentava di penetrare in un’abitazione, dopo aver forzato una finestra, il secondo per evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era stato appena sottoposto. Subito dopo essere stato scoperto mentre tentava di compiere un furto in casa, è stato confinato dai militi nella propria abitazione. Qualche ora più tardi però, i carabinieri lo hanno sorpreso in giro e lo hanno nuovamente arrestato.

Ma l’uomo arrestato due volte in poche ore, non è stata l’unica operazione dei carabinieri d Giulianova, che hanno intensificato i controlli sul territorio. 100 veicoli fermati, circa 150 persone identificate, verifiche presso le abitazioni di soggetti sottoposti a misure cautelari e ispezioni negli esercizi commerciali. 8 le denunce emanate.

La prima ad un uomo, per il furto di 50 euro dalla borsetta che una signora aveva incautamente lasciato incustodita sul sedile della propria auto. Poi un’altra denuncia per furto, nei confronti di un soggetto che aveva depredato 1.100 euro dal registratore di cassa di un locale. Due persone invece sono state deferite per la ricettazione e l’utilizzo indebito da carte di credito che avevano rubato ad alcuni giuliesi, che aveva fruttato loro acquisti per circa 1.200 euro.

Altre due persone, con precedenti penali e di polizia, sono stati deferiti per il mancato rispetto del foglio di via obbligatorio. Un uomo denunciato per guida senza patente, che non aveva mai conseguito, è stato fermato mentre si aggirava tra le case della zona residenziale a bassa velocità e con fare sospetto, mentre un altro è stato denunciato per guida in stato d’ebrezza: a causa della poca lucidità ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un muretto, danneggiando una tubatura del metano.