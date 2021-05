PlayOff, Matelica-Samb: data e orario. Il programma completo

La gara tra Matelica e Sambenedettese valevole per il primo turno dei playoff di domenica 9 Maggio avrà inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Helvia Recina di Macerata.

La squadra vincente avrà accesso al secondo turno.

In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season.

IL COMUNICATO UFFICIALE (clicca QUI)

