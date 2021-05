Matelica-Imolese: il commento della DG Roberta Nocelli

MATELICA – “Abbiamo chiuso la nostra stagione – ha commentato la DG biancorossa Roberta Nocelli – con una bella vittoria accompagnata dall’esordio stagionale di Davide Seminara, con la doppietta di Thomas Alberti e un’altra perla di Emilio Volpicelli. In tutto abbiamo raggiunto quota 56 punti e centrato un obiettivo straordinario, quello dei Playoff di Lega Pro”.

“Subito dopo il fischio finale – ha proseguito la DG – ho ricevuto tantissimi attestati di stima e complimenti da tante realtà del calcio, ringrazio tutti con il cuore. Di ‘grazie’ ne ho distribuiti a volontà nel corso di questo campionato, oggi ne dedico uno speciale a Micciola e Colavitto. Nel calcio spesso si incontrano bravi direttori e bravi allenatori, meno spesso capita di avere anche grandi uomini. Noi invece li abbiamo fatti salire sul nostro treno e loro non hanno mai deragliato, anzi ci hanno portato in stazione sani, salvi e pronti per nuove sfide. Ora il destino è nelle nostre mani, nei piedi dei nostri ragazzi, ma soprattutto deve essere nella loro testa”.

“C SIAMO STATI in questo campionato – ha concluso la Nocelli, ricordando il suo slogan #Csiamo, di inizio stagione – onorando ad ogni gara i nostri obiettivi. Qualsiasi siano le pagine che scriveremo, la nostra storia, fin qui, è stata scritta con educazione, rispetto e umiltà. Domenica torna la Sambenedettese, un derby che ha sempre un sapore speciale. In bocca al lupo a noi!”.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan