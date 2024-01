Sante Copponi, nuovo Prefetto di Ascoli: «onorato di lavorare in questa provincia»

Botta e risposta tra Cgil e fondazione sulle difficili condizioni nelle quali versa l’Anffas di Grottammare. Per il sindacato è inaccettabile che gli esuberi arrivino dopo investimenti immobiliari e in un momento in cui al personale si chiedono turni di lavoro consecutivi. Per la presidente Ceneri invece si tratta di una ricostruzione che non tiene conto di diversi fattori.

ASCOLI PICENO – La situazione economica dell’Anffas di Grottammare è quantomeno delicata e dopo la cessazione di alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato, si staglia all’orizzonte lo spettro dei licenziamenti per far fronte agli esuberi. Uno scenario che provoca il disappunto di FP Cgil secondo la quale si è giunti a questo punto anche per colpa di investimenti sbagliati, senza oltretutto tenere conto della situazione di sofferenza del personale, al quale si richiedono sforzi straordinari. Rigetta tale ricostruzione la presidente della fondazione Gabriella Ceneri, secondo la quale le scelte intraprese sono tutte indirizzate verso la sopravvivenza dell’istituto.

«A fine dicembre la fondazione ci ha convocati per riattivare il confronto. Speravamo vi fosse finalmente l’occasione per ripristinare un rapporto di collaborazione e che intendesse affrontare le criticità da noi più volte segnalate. – Afferma Viola Rossi, Segretaria della FP CGIL di Ascoli Piceno – Invece ci siamo ritrovati ad un tavolo in cui si è parlato esclusivamente delle difficoltà economiche dell’Ente e di conseguenti esuberi di personale. Nonostante siano stati fatti recentemente importanti investimenti in immobilizzazioni, Anffas ha dichiarato di dover interrompere i contratti a tempo determinato e di trovarsi addirittura con diversi esuberi di lavoratori stabili sui quali aleggia l’ombra del licenziamento nei prossimi mesi. Tuttavia chiede anche prestazioni in straordinario alle stesse figure professionali che dichiara siano in esubero e programma addirittura l’attività ricorrendo alle cosiddette doppie notti, ovvero turni di lavoro consecutivi che negano il dovuto smonto al lavoratore in questione e lo costringe ad un ulteriore turno notturno consecutivo, scelta inaccettabile non solo perché innalza il livello di rischio nell’assistenza agli ospiti, ma anche a fronte delle recenti tragedie che hanno avuto risalto dalla cronaca ed hanno coinvolto proprio lavoratori di strutture residenziali. Questa situazione non è davvero più sostenibile».

Le dichiarazioni di Viola Rossi hanno lasciato «molto perprlessa» Gabrielle Ceneri, presidente della fondazione Anffas Ets di Grottammare secondo la quale «al tavolo sindacale di dicembre» ai sindacati è stato detto che «la Fondazione, per potersi assicurare la prosecuzione dei servizi residenziali in favore delle persone con disabilità attualmente accolte (e conservare i posti di lavoro) dovrà necessariamente riconvertire, entro settembre 2024, le due Coser da 10 posti ciascuna (Case famiglia). Strutture attualmente dislocate in zona La Vigna di Ripatransone e a Grottammare, in una unica struttura sanitaria da 20 posti». Gli esuberi dunque sarebbero determinati dalla necessità di modificare l’organigramma interno e «non certo dalla volontà dell’Ente. Non si tratta di un’opzione gestionale che un sindacato possa criticare o ostacolare, ma di una doverosa trasformazione del servizio, sotto pena della sua sopravvivenza». Per quanto riguarda i contratti determinati non rinnovati, la presidente spiega che essi erano stati stipulati proprio per coprire un periodo di tempo limitato e che ora si sono semplicemnte esauriti. Infine, per quanto riguarda i turni, questi sono organizzati nel pieno rispetto della normativa vigente e ordinariamente non prevedono la doppia notte (pur consentita contrattualmente) o straordinari, pertanto trovo davvero ingiusto che la sindacalista abbia inteso stigmatizzare una situazione eccezionale-con personale in ferie e malattia -che ne ha richiesto l’utilizzo».