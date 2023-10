Esercitazione di colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche

I finanzieri di Ancona hanno preso in consegna tre persone coinvolte dalle indagini dell’operazione “Doppio Gioco”, estradate da Spagna, Belgio ed Albania, e le hanno condotte in carcere. Un altro uomo invece, italiano, è stato arrestato: è ritenuto essere quello che si occupava di spacciare la droga che gli altri approvigionavano.

ANCONA – Prosegue l’iter delle indagini dell’operazione “Doppio Gioco” della Guardia di Finanza. I militari del comando provinciale di Ancona, hanno preso in consegna i principali indagati, di origine albanese, ma estradati anche da Spagna e Belgio, ed hanno arrestato un altro uomo, italiano, ritenuto membro del sodalizio criminale dedito al traffico internazionale di droga che investiva le Marche.

I finanzieri, in stretta collaborazione con le Autorità degli Stati esteri interessati e sotto il coordinamento della locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno recuperato presso gli Aeroporti Internazionali “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, Roma, e Milano Malpensa, i tre, scortati da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Gli estradati, indagati per il traffico internazionale di droga che aveva la sede operativa nelle Marche, sono poi stati trasferiti nelle case circondariali di Regina Coeli, Rebibbia e Busto Arsizio in attesa della conclusione delle indagini preliminari.

L’uomo che è stato arrestato invece, di origine campana, ma residente a Macerata, è ritenuto essere parte dell’organizzazione. Sarebbe colui che avrebbe spacciato la droga approvvigionata dagli altri membri del sodalizio criminale. Il suo arresto è stato compiuto dal personale della Polizia Economica Finanziaria di Ancona.

In tutto, sono state 12 le misure cautelari emesse durante l’operazione “Doppio Gioco” della Guardia di Finanza di Ancona, mentre sono 22 le persone indagate. Durante le indagini sono stati arrestati 8 corrieri e recuperati circa 50 chili di cocaina. I finanzieri hanno anche tracciato i movimenti di circa 700 chili di stupefacente, tra cocaina ed hashish, per un giro d’affari stimato in 35 milioni i euro.5 auto, con doppi fondi nascosti, sono state sequestrate.