La faida tra Lega e FdI si consumerà tra Marche ed Abruzzo?

Nelle Marche la Lega sta facendo ballare la giunta Acquaroli, FdI, mentre in Abruzzo potrebbe non appoggiare la candidatura del presidente uscente.

La politica locale diventa crocevia di quella nazionale. I destini politici di Marche e Abruzzo sono al centro di molti pensieri a Roma ed in questo periodo anche i media nazionali guardano con particolare interesse a cosa succede nelle giunte regionali sopra e sotto al Tronto. Se nelle Marche le richieste di rimpasto fanno aggrottare le sopracciglia al presidente Acquaroli, in Abruzzo potrebbero esserci sorprese in vista del voto del prossimo anno. Insomma dopo il ribaltone, il controribaltone: se in Abruzzo FdI si è trovata a governare una prima volta con i voti della Lega, non si può dire lo stesso per le Marche, simbolo del sorpasso compiuto. Adesso il carroccio vorrebbe recuperare il gap interno alla coalizione.

Se Il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi si è detto convinto che la Lega correrà da sola e non appoggerà la ricandidatura di Marco Marsilio, La Stampa ieri ha dedica un approfondimento alla giunta Acquaroli, che la Lega starebbe facendo traballare.

Il casus belli starebbe nella richiesta di rimpasto presentata dall’onorevole Gorgia Latina, numero uno del carroccio marchigiano, al presidente Acquaroli, fedelissimo dell’altra Giorgia, il signor presidente del Consiglio Meloni. Nel mirino sono finiti tre assessore, in particolar quello alla sanità Filippo Saltamartini, considerato uno dei principali responsabili dell’emorraggia di voti, a causa dei magri risultati conseguiti. Acquaroli non può accettare: l’anno scorso ha dovuto sostituire gli assessori eletti in Parlamento, tra cui proprio Latini, e rischia di perdere l’unico forzista che ha a sua disposizione, che sarebbe pronto a correre per la fascia tricolore a Fano. Addirittura il Corriere Adriatico si è spinto a dire che molti consiglieri credono che sia giunta al capolinea la consiliatura.

Non sono solo le richieste a saltare all’occhio, ma anche le tempistiche con cui sono arrivate: il giorno dopo la visita di Salvini a Macerata. Venerdì 29 settembre infatti il segretario federale ha presentato due nuovi consiglieri regionali acquisiti dalle opposizioni, uno proveniente dal M5S e l’altro da una civica, sebbene precedentemente fosse nel PD. Oltre a questo ha presentato la candidatura di Mirco Carloni alle prossime Europee. A quasi un anno di distanza. E a quasi 100 chilometri dal suo luogo di origine, Fano. Insomma, non proprio annunci irrinunciabili. A molti è sembrato più che altro il pretesto per comunicare ai suoi l’avvio delle ostilità sul fronte interno.