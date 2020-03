Coronavirus, farmacia produce e regala disinfettante.”Per noi emergenza non sarà mai business”

TERAMO – Nel delirio totale, qualche goccia di sana realtà. La Farmacia del Corso a Teramo produce gel disinfettante e lo regala a chi ne ha bisogno e non riesce a trovarlo negli scaffali ormai semi vuoti di farmacie e negozi adibiti. Importante e lodevole iniziativa nell’immenso calderone del Coronavirus. L’invito è quello di passare in sede qualora realmente bisognosi.

Attilio Patroni, uno dei titolari della farmacia, dichiarava pubblicamente qualche giorno fa: ”Questa sera, come nei giorni scorsi, in laboratorio continuiamo a fare gel idroalcolici per la disinfezione delle mani.

Anche domani li regaleremo. Chi pensa di averne realmente bisogno può passare. Per noi l’emergenza non è, e non sarà mai, un business.”

Nessun focolaio sul territorio, per il momento: tutti i casi positivi abruzzesi sono al sicuro o isolati. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio dichiara che “i casi di Covid 19 nel territorio abruzzese sono tracciati e circoscritti”. Questo il caso del brianzolo a Roseto con moglie e due figli; della ricercatrice lombarda a L’Aquila, e del caso positivo a Pescara. I contatti diretti con queste tre persone sono stati rintracciati e messi in isolamento ormai da giorni.